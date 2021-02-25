«Арсенал» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:55 мск. «Арсенал» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. Сейчас команда занимает 10 место в АПЛ, имея в своем активе 34 очка.

Команда атакует не столь результативно — 31 забитый мяч в 25 матчах. При этом оборона «Арсенала» действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 26 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче команда вновь проиграла. «Канониры» минимально уступили лидеру «Манчестер Сити» на своем поле.

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Поединки против «Бенфики» для команды складываются весьма успешно. Из шести свиданий два завершились в пользу английского клуба при одном поражении.

«Бенфика»

«Бенфика» в минувшем туре Примейра-лиги вновь оконфузилась. На выезде «орлы» удовлетворились лишь ничьей с «Фаренсе» (0:0).

Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 39 очками в активе. Правда, атака у «орлов» — явно не самое сильное звено, ведь в 20 матчах забито всего 33 мяча.

А вот пропускает «Бенфика» редко. 17 мячей в 20 матчах — прекрасный показатель.

Вот только трехматчевая серия без побед не может не беспокоить тренерский штаб лиссабонского клуба. Да и домашние 1:1 — явно не лучшая диспозиция перед ответной встречей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.89, на ничью за 3.90, а на «Бенфика» — за 4.16

«Арсенал» имеет все шансы побороться за победу в Лиге Европы. Класс позволяет.

«Бенфика» после ничьей в первой встрече просто обязана рисковать.

Результативная выездная ничья в первом матче станет предвестником успеха хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 1.89