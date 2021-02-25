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    «Канониры» добьют «орлов»

    «Арсенал» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:55 мск. «Арсенал» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Арсенал» в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. Сейчас команда занимает 10 место в АПЛ, имея в своем активе 34 очка.

    Команда атакует не столь результативно — 31 забитый мяч в 25 матчах. При этом оборона «Арсенала» действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 26 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче команда вновь проиграла. «Канониры» минимально уступили лидеру «Манчестер Сити» на своем поле.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Поединки против «Бенфики» для команды складываются весьма успешно. Из шести свиданий два завершились в пользу английского клуба при одном поражении.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в минувшем туре Примейра-лиги вновь оконфузилась. На выезде «орлы» удовлетворились лишь ничьей с «Фаренсе» (0:0).

    Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 39 очками в активе. Правда, атака у «орлов» — явно не самое сильное звено, ведь в 20 матчах забито всего 33 мяча.

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  • 22/02/2021

    • А вот пропускает «Бенфика» редко. 17 мячей в 20 матчах — прекрасный показатель.

    Вот только трехматчевая серия без побед не может не беспокоить тренерский штаб лиссабонского клуба. Да и домашние 1:1 — явно не лучшая диспозиция перед ответной встречей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.89, на ничью за 3.90, а на «Бенфика» — за 4.16

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    «Арсенал» имеет все шансы побороться за победу в Лиге Европы. Класс позволяет.

    «Бенфика» после ничьей в первой встрече просто обязана рисковать.

    Результативная выездная ничья в первом матче станет предвестником успеха хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 1.89

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