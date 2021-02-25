«Арсенал»
«Арсенал» в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. Сейчас команда занимает 10 место в АПЛ, имея в своем активе 34 очка.
Команда атакует не столь результативно — 31 забитый мяч в 25 матчах. При этом оборона «Арсенала» действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 26 пропущенных мячей.
В предыдущем своем матче команда вновь проиграла. «Канониры» минимально уступили лидеру «Манчестер Сити» на своем поле.
Поединки против «Бенфики» для команды складываются весьма успешно. Из шести свиданий два завершились в пользу английского клуба при одном поражении.
«Бенфика»
«Бенфика» в минувшем туре Примейра-лиги вновь оконфузилась. На выезде «орлы» удовлетворились лишь ничьей с «Фаренсе» (0:0).
Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 39 очками в активе. Правда, атака у «орлов» — явно не самое сильное звено, ведь в 20 матчах забито всего 33 мяча.
А вот пропускает «Бенфика» редко. 17 мячей в 20 матчах — прекрасный показатель.
Вот только трехматчевая серия без побед не может не беспокоить тренерский штаб лиссабонского клуба. Да и домашние 1:1 — явно не лучшая диспозиция перед ответной встречей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.89, на ничью за 3.90, а на «Бенфика» — за 4.16
«Арсенал» имеет все шансы побороться за победу в Лиге Европы. Класс позволяет.
«Бенфика» после ничьей в первой встрече просто обязана рисковать.
Результативная выездная ничья в первом матче станет предвестником успеха хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 1.89