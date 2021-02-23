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    Стоит ждать голы и от «павлин», и от «святых»?

    «Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз и ставка (к. 1.59) на футбол, чемпионат Англии, 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Саутгемптон»
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    Джек Харрисон
    Во вторник, 23 февраля, в перенесенном поединке 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» на своем поле сыграет с «Саутгемптоном». Поединок начнется в 21:00 по мск. «Лидс» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Февраля 2021 года
    Лидс
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  • 2.17
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  • 3.55
  • 2
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    «Лидс»

    Сейчас «Лидс» идет на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка, находясь на значительном расстоянии от зоны вылета.

    В своем последнем проведенном поединке «павлины» проиграли на выезде «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Это было их второе подряд поражение и третий проигрыш за четыре последних поединка в чемпионате.

    Перед этим «белые» уступили в Лондоне 2:4 «Арсеналу» и одолели в родных стенах 2:0 «Кристал Пэлас». Отметим, что они уже 15 встреч подряд не играет вничью, одержав в этот период семь побед при восьми поражениях.

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    В родных стенах «Лидс» в этом чемпионате играет хуже, чем в гостях, набрав 14 баллов из 32. Команда выиграла четыре игры, два раза сыграла вничью и пять раз была повержена, разница мячей 16:16.

    «Саутгемптон»

    Перед этим матчем «Саутгемптон» находится на строку ниже своего предстоящего противника, набрав на два очка меньше.

    В минувшие выходные «святые» на своем поле принимали «Челси» и сыграли вничью со счетом 1:1, и тем самым коллектив прервал свою серию из шести поражений подряд.

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    • Стоить отметить, что победить коллективу удалось лишь один из 12 последних матчей первенства Англии, среди которых было разгромное фиаско от «МЮ» на выезде — 0:9. Среди положительных моментов выделим также выход в четвертьфинал Кубка страны.

    На выезде в текущем розыгрыше АПЛ «Саутгемтон» набрал 13 очков из 30. Команда выиграла три игры при четырех ничьих и поражениях, разница забитых и пропущенных — 14:24.

    Последний раз эти клубы встречались в 2012 года в рамках Кубка лиги. И тогда «Лидс» крупно победил 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 2.20, победа «Саутгемптона» — 3.44, ничья — 3.68.

    «Лидс» после двух фиаско подряд будет стараться выиграть, да и «Саутгемптон» будет нацелен прервать свою затянувшуюся неудачную серию. Так что ждем открытой игры с обоюдными голами. Наш прогноз и ставка на эту встречу — обе забьют: да.

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