Во вторник, 23 февраля, в перенесенном поединке 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» на своем поле сыграет с «Саутгемптоном». Поединок начнется в 21:00 по мск. «Лидс» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

Сейчас «Лидс» идет на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка, находясь на значительном расстоянии от зоны вылета.

В своем последнем проведенном поединке «павлины» проиграли на выезде «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Это было их второе подряд поражение и третий проигрыш за четыре последних поединка в чемпионате.

Перед этим «белые» уступили в Лондоне 2:4 «Арсеналу» и одолели в родных стенах 2:0 «Кристал Пэлас». Отметим, что они уже 15 встреч подряд не играет вничью, одержав в этот период семь побед при восьми поражениях.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Лидс» в этом чемпионате играет хуже, чем в гостях, набрав 14 баллов из 32. Команда выиграла четыре игры, два раза сыграла вничью и пять раз была повержена, разница мячей 16:16.

«Саутгемптон»

Перед этим матчем «Саутгемптон» находится на строку ниже своего предстоящего противника, набрав на два очка меньше.

В минувшие выходные «святые» на своем поле принимали «Челси» и сыграли вничью со счетом 1:1, и тем самым коллектив прервал свою серию из шести поражений подряд.

Стоить отметить, что победить коллективу удалось лишь один из 12 последних матчей первенства Англии, среди которых было разгромное фиаско от «МЮ» на выезде — 0:9. Среди положительных моментов выделим также выход в четвертьфинал Кубка страны.

На выезде в текущем розыгрыше АПЛ «Саутгемтон» набрал 13 очков из 30. Команда выиграла три игры при четырех ничьих и поражениях, разница забитых и пропущенных — 14:24.

Последний раз эти клубы встречались в 2012 года в рамках Кубка лиги. И тогда «Лидс» крупно победил 3:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 2.20, победа «Саутгемптона» — 3.44, ничья — 3.68.

«Лидс» после двух фиаско подряд будет стараться выиграть, да и «Саутгемптон» будет нацелен прервать свою затянувшуюся неудачную серию. Так что ждем открытой игры с обоюдными голами. Наш прогноз и ставка на эту встречу — обе забьют: да.