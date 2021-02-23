23 февраля состоится один из матчей 1/8 Лиги чемпионов — «Лацио» примет «Баварию» на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Если не учитывать поражений от «Интера» (1:3) и «Аталанты» (2:3), то игра команды вполне заслуживает одобрения, поскольку в 11 играх этого года «Лацио» одержал 9 побед.

В Лиге чемпионов «Римлянам» игра давалась нелегко, при этом команда заняла второе место и вышла с 10 очками. Всего на групповом этапе «Лациале» собрали 2 победы и 4 ничьи.

Кроме поражения от «Интера» в последних играх «Лацио» отметился победами над «Сампдорией»(1:0), «Кальяри» (1:0) и «Аталантой» (3:1).

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Не сыграют у хозяев Луис Фелипе, Томас Стракоша и Штефан Раду.

«Бавария»

«Баварцы» сильно сдали. После победы на клубном ЧМ, где команда обыграла «Аль-Ахли» 2:0 и «Тигрес» (1:0), было два сложнейших матча в Бундеслиге.

«Бавария» проиграла «Айнтрахту» 1:2 и сыграла вничью с «Арминией» 3:3, проигрывая по ходу встречи 0:2. Ранее она разбила «Хоффенхайм» 4:1 и «Шальке» 4:0, а также победила «Герту» 1:0.

Напомним, что «Бавария» является победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В этом году она вышла с первого места из группы при 5 победах и ничьей.

В списке травмированных Дуглас Коста и Корентен Толиссо. Болеют коронавирусом Павар, а также Томас Мюллер. Серж Гнабри пропускал прошлые два матча.

Прогноз и ставка

За 4.80 букмекеры дают победу «Лацио», с коэффициентом 4.30 они выставили ничью и за 1.68 предлагается исход с победой «Баварии».

«Бавария» намного сильнее своего соперника, но вопрос в том, сделала ли команда работу над ошибками. Если да, то вариант с победой гостей нам подходит. Тем более что «Лацио» свой матч против «Интера» проиграл, а это такой же топ-соперник.

Предполагаем, что первый тайм будет менее результативным, чем второй. «Бавария» оставалась без голов в первом тайме в двух прошлых поединках. Давайте предположим, что «Лацио» сдержит атаку «Мюнхенцев» в первом тайме.