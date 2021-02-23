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    Сделала ли «Бавария» работу над ошибками?

    «Лацио» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Лига чемпионов, 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Бавария»
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    Роберт Левандовски
    23 февраля состоится один из матчей 1/8 Лиги чемпионов — «Лацио» примет «Баварию» на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 23 Февраля 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 23:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
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    «Лацио»

    Если не учитывать поражений от «Интера» (1:3) и «Аталанты» (2:3), то игра команды вполне заслуживает одобрения, поскольку в 11 играх этого года «Лацио» одержал 9 побед.

    В Лиге чемпионов «Римлянам» игра давалась нелегко, при этом команда заняла второе место и вышла с 10 очками. Всего на групповом этапе «Лациале» собрали 2 победы и 4 ничьи.

    Кроме поражения от «Интера» в последних играх «Лацио» отметился победами над «Сампдорией»(1:0), «Кальяри» (1:0) и «Аталантой» (3:1).

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    Не сыграют у хозяев Луис Фелипе, Томас Стракоша и Штефан Раду.

    «Бавария»

    «Баварцы» сильно сдали. После победы на клубном ЧМ, где команда обыграла «Аль-Ахли» 2:0 и «Тигрес» (1:0), было два сложнейших матча в Бундеслиге.

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    • «Бавария» проиграла «Айнтрахту» 1:2 и сыграла вничью с «Арминией» 3:3, проигрывая по ходу встречи 0:2. Ранее она разбила «Хоффенхайм» 4:1 и «Шальке» 4:0, а также победила «Герту» 1:0.

    Напомним, что «Бавария» является победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В этом году она вышла с первого места из группы при 5 победах и ничьей.

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    В списке травмированных Дуглас Коста и Корентен Толиссо. Болеют коронавирусом Павар, а также Томас Мюллер. Серж Гнабри пропускал прошлые два матча.

    Прогноз и ставка

    За 4.80 букмекеры дают победу «Лацио», с коэффициентом 4.30 они выставили ничью и за 1.68 предлагается исход с победой «Баварии».

    «Бавария» намного сильнее своего соперника, но вопрос в том, сделала ли команда работу над ошибками. Если да, то вариант с победой гостей нам подходит. Тем более что «Лацио» свой матч против «Интера» проиграл, а это такой же топ-соперник.

    Предполагаем, что первый тайм будет менее результативным, чем второй. «Бавария» оставалась без голов в первом тайме в двух прошлых поединках. Давайте предположим, что «Лацио» сдержит атаку «Мюнхенцев» в первом тайме.

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