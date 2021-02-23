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    «Лацио» забьет во втором тайме?

    «Лацио» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 1.86) на голы в Лиге чемпионов по футболу от БК Pinnacle 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Бавария»
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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 23 Февраля 2021 года
    Лацио
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    •  Лацио 23:00 Бавария Бавария
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.65
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    «Лацио»

    «Лацио» в нынешнем сезоне по традиции находится в группе лидеров. В Серии А римляне намерены, как минимум, попасть в первую четверку.

    В последнем своем матче «лациале» добились минимального успеха. Дома была обыграна крепкая «Сампдория».

    Атака «Лацио» очень зависит от Чиро Иммобиле. Именно этот нападающий может, что называется, сделать разницу, и уж точно должен блеснуть в Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Еврокубковый жребий еще не сводил «Лацио» с «Бавария». Между тем, на родной арене римляне никому не сдаются, даже одному из сильнейших клубов мира.

    «Бавария»

    «Бавария» в минувшем туре Бундеслиги проиграла. На выезде команда Ханса-Дитера Флика не смогла справиться с «Айнтрахтом» (2:1).

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    • Тем не менее, команда занимает 1 место в турнирной таблице с 49 очками в активе. Правда, атака мюнхенцев смотрится традиционно мощно: забито 62 мяча в 22 поединках.

    Нынешний сезон для лондонцев проходит под знаком привычной борьбы на нескольких фронтах. Правда, прицел Роберта Левандовски в Лиге чемпионов не столь грозен — всего 3 гола.

    15.10X4.3621.77

    Пора бы поляку и компании демонстрировать высокую результативность. Вероятнее всего, в этом матче так и произойдет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.68, на ничью за 4.30, а на «Лацио» — за 4.80

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    Атака римлян во главе с Иммобиле должна наконец-то проявить свои лучшие качества.

    «Бавария» в последних матчах частенько результативно ошибается в обороне.

    В таких матчах соперники зачастую активизируются уже после перерыва. Наши прогноз и ставка — «Лацио» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.86

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