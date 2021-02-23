«Лацио»
«Лацио» в нынешнем сезоне по традиции находится в группе лидеров. В Серии А римляне намерены, как минимум, попасть в первую четверку.
В последнем своем матче «лациале» добились минимального успеха. Дома была обыграна крепкая «Сампдория».
Атака «Лацио» очень зависит от Чиро Иммобиле. Именно этот нападающий может, что называется, сделать разницу, и уж точно должен блеснуть в Лиге чемпионов.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Еврокубковый жребий еще не сводил «Лацио» с «Бавария». Между тем, на родной арене римляне никому не сдаются, даже одному из сильнейших клубов мира.
«Бавария»
«Бавария» в минувшем туре Бундеслиги проиграла. На выезде команда Ханса-Дитера Флика не смогла справиться с «Айнтрахтом» (2:1).
Тем не менее, команда занимает 1 место в турнирной таблице с 49 очками в активе. Правда, атака мюнхенцев смотрится традиционно мощно: забито 62 мяча в 22 поединках.
Нынешний сезон для лондонцев проходит под знаком привычной борьбы на нескольких фронтах. Правда, прицел Роберта Левандовски в Лиге чемпионов не столь грозен — всего 3 гола.
Пора бы поляку и компании демонстрировать высокую результативность. Вероятнее всего, в этом матче так и произойдет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.68, на ничью за 4.30, а на «Лацио» — за 4.80
Атака римлян во главе с Иммобиле должна наконец-то проявить свои лучшие качества.
«Бавария» в последних матчах частенько результативно ошибается в обороне.
В таких матчах соперники зачастую активизируются уже после перерыва. Наши прогноз и ставка — «Лацио» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.86