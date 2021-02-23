«Лацио» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лацио» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» в нынешнем сезоне по традиции находится в группе лидеров. В Серии А римляне намерены, как минимум, попасть в первую четверку.

В последнем своем матче «лациале» добились минимального успеха. Дома была обыграна крепкая «Сампдория».

Атака «Лацио» очень зависит от Чиро Иммобиле. Именно этот нападающий может, что называется, сделать разницу, и уж точно должен блеснуть в Лиге чемпионов.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Еврокубковый жребий еще не сводил «Лацио» с «Бавария». Между тем, на родной арене римляне никому не сдаются, даже одному из сильнейших клубов мира.

«Бавария»

«Бавария» в минувшем туре Бундеслиги проиграла. На выезде команда Ханса-Дитера Флика не смогла справиться с «Айнтрахтом» (2:1).

Тем не менее, команда занимает 1 место в турнирной таблице с 49 очками в активе. Правда, атака мюнхенцев смотрится традиционно мощно: забито 62 мяча в 22 поединках.

Нынешний сезон для лондонцев проходит под знаком привычной борьбы на нескольких фронтах. Правда, прицел Роберта Левандовски в Лиге чемпионов не столь грозен — всего 3 гола.

15.10 X4.36 21.77

Пора бы поляку и компании демонстрировать высокую результативность. Вероятнее всего, в этом матче так и произойдет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.68, на ничью за 4.30, а на «Лацио» — за 4.80

Атака римлян во главе с Иммобиле должна наконец-то проявить свои лучшие качества.

«Бавария» в последних матчах частенько результативно ошибается в обороне.

В таких матчах соперники зачастую активизируются уже после перерыва. Наши прогноз и ставка — «Лацио» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.86