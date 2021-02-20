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    «Жеребята» наконец-то покажут класс?

    «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 1.66) на чемпионат Германи по футболу 20 февраля 2021 года

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    Рами Бенсебайни
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» М — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Февраля 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Боруссия» М

    В предыдущем матче Бундеслиги «Боруссия» М разжилась одним баллом. На выезде «жеребята» дали бой «Вольфсбургу» (0:0).

    Сейчас «Боруссия» М занимает 7 место в турнирной таблице с 33 пунктами в активе. При этом забивает команда довольно регулярно — 37 голов в 21 встрече.

    «Боруссия» не лучшим образом обороняется. В 21 матче команда пропустила 31 мяч. С такими показателями гладбахцам будет крайне непросто бороться за выход в еврокубки.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Жеребятам» матчи с «Майнцем» откровенно удаются. В пяти последних матчах команда добыла максимальных 5 викторий.

    «Майнц»

    Эта команда ныне находится в зоне вылета. Текущее 17 место с 14 очками — вполне показательная картина, явно говорящая в сторону того, что команде нужны немедленные перемены.

    «Майнц» в минувшем туре дал бой «Байеру». На выезде аутсайдер добыл важнейшую ничью (2:2).

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    • У команды имеются весьма серьезные проблемы в обороне (42 пропущенных мяча), да и атакует команда не столь успешно (21 гол). Так что нужно срочно улучшать показатели по всем пунктам.

    В этом матче гости постараются разжиться очками. Вот только вряд ли у «Майнца» с этим сладится, да и соперник слишком уж мотивирован серией последних неудач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.66, на ничью за 4.04, а на «Майнц» — за 5.65

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    Хозяева в последнее время не радуют результатами, так что явно намерены взять три пункта во встрече с аутсайдером.

    «Майнц» борется за выживание, к тому же в последние годы неизменно проигрывают «жеребятам».

    Превосходство хозяев в классе станет решающим фактором их успеха в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М с коэффициентом 1.66

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