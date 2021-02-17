В среду, 17 февраля, в перенесенном матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Поединок начнется в 21:00 по мск. «Бернли» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

К данному поединку «Бернли» подходит после выездного выигрыша над «Кристал Пэлас» со счетом 3:0. Этой викторией коллектив прервал свою серию без побед, насчитывавшую четыре встречи.

В этот период «бордовые» в рамках чемпионата страны сперва по 0:2 уступили в Лондоне «Челси» и в родных стенах «Ман Сити», затем также в рамках первенства расписали домашнюю мировую с «Брайтоном» (1:1), после чего в Кубке Англии на своей арене были биты «Борнсмутом» (0:2) из Чемпионшипа.

С 26 набранными очкам подшефные Шона Дайча разместились на 16 строке в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на восемь баллов от зоны вылета.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Бернли» набрал 14 очков из 26, выиграв четыре игры, при двух мировых исходах и пяти фиаско. Разница мячей в этих поединках составляет 9:13.

«Фулхэм»

«Фулхэм» также накануне одержал выездную викторию, переиграв в Ливерпуле «Эвертон» со счетом 2:0, т.с. прервав свою 12-матчевую безвыигрышную серию в рамках АПЛ.

В этот неудачный период «дачники» восемь раз делили очки с оппонентами и четыре раза были повержены. Отметим, что в этом отрезке они в семи случаях не смогли забить ни одного гола.

В турнирной таблице Премьер-лиги клуб из Лондона сейчас находится в зоне вылета, на 18 месте. У него на счету 18 набранных очков и отставание от спасительной 17 строки составляет аж семь пунктов.

На выезде в этом чемпионате «Фулхэм» пока выступает лучше, чем дома, набрав 11 очков из 18. Коллектив выиграл две встречи, пять раз играл вничью и четырежды был поверженным, разница мячей — 12:14.

В текущем сезоне «Фулхэм» дома проиграл «Бернли» (0:3) в Кубке Англии, а в сезоне 2018/19 в АПЛ они обменялись домашними викториями.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Бернли» — 2.80, победа «Фулхэма» — 2.90, ничья — 3.30.

Последние шесть очных встреч этих коллективов приносили ТБ 2,5. Однако сейчас ожидаем от них низового исхода, учитывая проблемы в завершающей стадии у обоих клубах. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.