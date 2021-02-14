В воскресенье, 14 февраля, «Бордо» на своем поле примет «Марсель» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик», начнется в 23:00 по московскому времени. «Бордо» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» занимает десятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 32 очка.

«Жирондинцы» одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели десять поражений в 24 турах.

В трех предыдущих матчах национального первенства подопечные Жана-Луи Гассе проиграли «Лиону» (1:2), «Лиллю» (0:3) и «Бресту» (1:2).

Также «Бордо» вылетел из Кубка Франции, уступив «Тулузе» (0:2) в 1/32 финала.

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После травм у команды восстанавливаются Юссуф Сабали и Отавио.

«Марсель»

«Марсель» расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 баллами.

На счету провансальской команды девять побед, шесть ничьих и семь поражений в 22 сыгранных турах.

«Марсель» не побеждал в Лиге 1 с 6 января, а в своем последнем матче потерпел поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2).

В конце января провансальцы уволили Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера. Вакантный пост занял Насер Ларге, под руководством которого команда вышла в 1/16 Кубка Франции, победив «Осер» (2:0).

Среди травмированных у «Марселя» значатся Альваро, Джордан Амави, Аркадиуш Милик, Димитри Пайет и Дуе Чалета-Цар.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: победа «Бордо» — 2.65, победа «Марселя» — 2.80, ничья — 3.30.

Скорее всего, нас ожидает закрытая игра, так что предугадать ход развития событий довольно сложно.

Очевидно, что «жирондинцы» пребывают не в оптимальной форме, но нам кажется, что они постепенно будут выходить из кризиса.

Что касается «Марселя», то ему только предстоит привыкнуть к требованиям нового тренера, который, если не в ближайшее время, то к концу сезона все равно покинет занимаемый пост.

В теории провансальцы способны выиграть матч, но на выезде они в целом не слишком успешны, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Бордо" с форой 0» за 1.83.

Также можно попробовать ставку «победа "Бордо" или 0:0», она принимается с коэффициентом 1.77.