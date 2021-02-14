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    Одержит ли «Марсель» победу на «Матмут-Атлантик»?

    «Бордо» — «Марсель». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Марсель»
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    Димитри Пайет
    В воскресенье, 14 февраля, «Бордо» на своем поле примет «Марсель» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик», начнется в 23:00 по московскому времени. «Бордо» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Февраля 2021 года
    Бордо
  • Бордо
    •  Бордо 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
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    «Бордо»

    «Бордо» занимает десятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 32 очка.

    «Жирондинцы» одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели десять поражений в 24 турах.

    В трех предыдущих матчах национального первенства подопечные Жана-Луи Гассе проиграли «Лиону» (1:2), «Лиллю» (0:3) и «Бресту» (1:2).

    Также «Бордо» вылетел из Кубка Франции, уступив «Тулузе» (0:2) в 1/32 финала.

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    После травм у команды восстанавливаются Юссуф Сабали и Отавио.

    «Марсель»

    «Марсель» расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 баллами.

    На счету провансальской команды девять побед, шесть ничьих и семь поражений в 22 сыгранных турах.

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    • «Марсель» не побеждал в Лиге 1 с 6 января, а в своем последнем матче потерпел поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2).

    В конце января провансальцы уволили Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера. Вакантный пост занял Насер Ларге, под руководством которого команда вышла в 1/16 Кубка Франции, победив «Осер» (2:0).

    Среди травмированных у «Марселя» значатся Альваро, Джордан Амави, Аркадиуш Милик, Димитри Пайет и Дуе Чалета-Цар.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: победа «Бордо» — 2.65, победа «Марселя» — 2.80, ничья — 3.30.

    Скорее всего, нас ожидает закрытая игра, так что предугадать ход развития событий довольно сложно.

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    Очевидно, что «жирондинцы» пребывают не в оптимальной форме, но нам кажется, что они постепенно будут выходить из кризиса.

    Что касается «Марселя», то ему только предстоит привыкнуть к требованиям нового тренера, который, если не в ближайшее время, то к концу сезона все равно покинет занимаемый пост.

    В теории провансальцы способны выиграть матч, но на выезде они в целом не слишком успешны, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Бордо" с форой 0» за 1.83.

    Также можно попробовать ставку «победа "Бордо" или 0:0», она принимается с коэффициентом 1.77.

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