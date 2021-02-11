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    Выйдет ли «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии?

    «Барнсли» — «Челси». Прогноз и ставка (к. 1.76) на матч Кубка Англии по футболу 11 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Челси»
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    Тимо Вернер
    В четверг, 11 февраля, «Барнсли» на своем поле примет «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Оаквелл», начнется в 23:00 по московскому времени. «Барнсли» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Февраля 2021 года
    Барнсли
  • Англия. Кубок ФА
    •  Барнсли 23:00 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.75
  • X
  • 5.75
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
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    «Барнсли»

    «Барнсли» в текущем розыгрыше Кубка Англии прошел «Транмир Роверс» (2:0) и «Норвич Сити» (1:0).

    «Шахтеры» выступают в Чемпионшипе, занимая 12-е место в турнирной таблице после 28 сыгранных туров.

    Подопечные Валерьена Исмаэля в своих последних матчах разошлись миром с «Кардиффом» (2:2) и «Ноттингем Форест» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что последнюю победу в Чемпионшипе «Барнсли» одержал 29 декабря прошлого года, одолев «Ротерхэм» (2:1).

    «Челси»

    «Челси» в рамках Кубка Англии одержал победы над «Моркамом» (4:0) и «Лутон Таун» (3:1).

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «синие» расположились на пятой строчке с 39 очками, набранными в 23 турах.

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    • Действующая победная серия команды Томаса Тухеля насчитывает три матча, в которых она обыграла «Бернли» (2:0), «Тоттенхэм» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

    После травм у «Челси» восстанавливаются защитник Тьяго Силва и полузащитник Кай Хавертц.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Челси» — 1.30, победа «Барнсли» — 9.00, ничья — 6.40.

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    В нынешнем сезоне Премьер-лиги у «синих» возникли некоторые проблемы, из-за чего клубу пришлось сменить Фрэнка Лэмпарда на Томаса Тухеля.

    С приходом нового наставника лондонцы заиграли мощнее и даже вернулись в борьбу за попадание в топ-4.

    Трудно сказать, насколько успешно «Челси» выступит в Кубке Англии, но проходить «Барнсли» он обязан, поскольку эта команда в последнее время выступает неуверенно даже во втором по силе дивизионе. Наш прогноз и ставка — «тайм-матч: П2П2» за 1.76.

    Также можно взять «победу "Челси" с форой -1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.86.

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