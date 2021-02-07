«Арминия» сыграет на своем поле со «Вердером» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 20:00 мск. «Арминия» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

В минувшем туре Бундеслиги «Арминия» на выезде уступила «Кельну» (3:1). Причем клуб из Билефельда в той встрече выглядел очень слабо.

Сейчас «Арминия» занимает опасное 16 место с 17 пунктами в активе. При этом забивает команда меньше всех в лиге (как и «Шальке») — 15 мячей.

«Арминия» еще относительно неплохо обороняется. В 19 матчах команда пропустила 32 мяча, что куда веселее, чем у остальных аутсайдеров.

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Арминии» матчи с «Вердером» получаются непростыми. Более того, последние три поединка были проиграны, причем все — с разницей в один мяч.

«Вердер»

Эта команда ходит в середняках Бундеслиги. 11 место с 22 очками в активе — относительно неплохая диспозиция для спокойного существования в классе сильнейших.

«Вердер» в минувшем туре дома потерял два очка. А как, скажите, еще можно назвать ничью с аутсайдером «Шальке» (1:1), пусть «музыканты» и спаслись лишь на 77-й минуте?!

У «Вердера» не самая надежная оборона (27 пропущенных мячей), да и атакует команда не лучшим образом (24 гола). Что ж, для подъема в первую восьмерку нужно срочно улучшать показатели.

В этом матче гостям не помогут травмированные Дэви Зельке, Никлас Фуллкруг и Кристиан Гросс. Эти исполнители явно не помешали бы бременцам.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 2.35, на ничью за 3.25, а на «Арминию» — за 3.15

Хозяева пытаются взять очки, ведь в противном случае есть риск глубже погрузнуть в зону вылета.

«Вердер» имеет на чемпионат свои задачи, к тому же удачно играет против «Арминии».

Обе команды не лучшим образом обороняются, и кто-то явно должен пропустить еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69