«Арминия»
В минувшем туре Бундеслиги «Арминия» на выезде уступила «Кельну» (3:1). Причем клуб из Билефельда в той встрече выглядел очень слабо.
Сейчас «Арминия» занимает опасное 16 место с 17 пунктами в активе. При этом забивает команда меньше всех в лиге (как и «Шальке») — 15 мячей.
«Арминия» еще относительно неплохо обороняется. В 19 матчах команда пропустила 32 мяча, что куда веселее, чем у остальных аутсайдеров.
У «Арминии» матчи с «Вердером» получаются непростыми. Более того, последние три поединка были проиграны, причем все — с разницей в один мяч.
«Вердер»
Эта команда ходит в середняках Бундеслиги. 11 место с 22 очками в активе — относительно неплохая диспозиция для спокойного существования в классе сильнейших.
«Вердер» в минувшем туре дома потерял два очка. А как, скажите, еще можно назвать ничью с аутсайдером «Шальке» (1:1), пусть «музыканты» и спаслись лишь на 77-й минуте?!
У «Вердера» не самая надежная оборона (27 пропущенных мячей), да и атакует команда не лучшим образом (24 гола). Что ж, для подъема в первую восьмерку нужно срочно улучшать показатели.
В этом матче гостям не помогут травмированные Дэви Зельке, Никлас Фуллкруг и Кристиан Гросс. Эти исполнители явно не помешали бы бременцам.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 2.35, на ничью за 3.25, а на «Арминию» — за 3.15
Хозяева пытаются взять очки, ведь в противном случае есть риск глубже погрузнуть в зону вылета.
«Вердер» имеет на чемпионат свои задачи, к тому же удачно играет против «Арминии».
Обе команды не лучшим образом обороняются, и кто-то явно должен пропустить еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69