В четверг, 4 февраля, в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира, сразятся команды «Аль-Духаиль» и каирский «Аль-Ахли». Встречу примет арена «Городской стадион» (Аль-Райян), начало в 20:30 по московскому времени. «Аль-Духаиль» — «Аль-Ахли Каир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Духаиль»

Катарский «Аль-Духаиль» участвует в Клубном чемпионате мира на правах победителя Qatar Stars League и клуба от страны, которая принимает турнир.

В матче 1-го раунда «красные рыцари» одержали техническую победу: матч против «Окленд Сити» не состоялся, американцы снялись с турнира из-за вспышки коронавируса.

В последних матчах клуб в чемпионате на выезде уступил «Аль-Садду» (1:3) и поделил очки с «Катаром» (1:1), а потом разгромил в 1/8 финала Кубка наследного принца «Аль-Ахли Доха» (6:0).

Все прогнозы на футбол

На данный момент «Аль-Духаиль» на 2-м месте в чемпионата Катара, набрав 28 очков в 15 турах. Отставание от лидера «Аль-Садда»- 13 пунктов. Разница мячей 37-21.

«Аль-Ахли» Каир

«Аль-Ахли» является сильнейшей командой Египта. В ноябре 2020 года команда в 9-й раз в своей истории выиграла африканскую Лигу Чемпионов, одолев в финале каирский «Замалек» (3:1).

Подопечные Рене Вайлера непобедимы с 26 августа 2020 года, на их счету удачная серия из 31 поединка во всех турнирах.

Свой последний матч «Аль-Ахли» провел в рамках Премьер-лиги, там «красные дьяволы» разошлись миром на выезде с «Пирамидс» (0:0).

В текущем чемпионате Египта после 9-и туров «красные дьяволы» с 21 очком идут на 2-м месте, на 2 балла отставая от «Замалека».

Прогноз и ставки

На победу «Аль-Духаиля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Аль-Ахли» — 2.30.

За проход «Аль-Духаиля» в полуфинал дают коэффициент 2.09, а за успех египтян — 1.69.

Наивысшим достижением «Аль-Ахли» в Клубном чемпионате мира является 3-е место (в 2006-м году). Что касается «Аль-Духаиля», то на международном уровне парни Сабри Лямуши пока не достигали высот.

Египтяне — куда более опытная на международной сцене команда, нет особых сомнений, что они выйдут в следующий раунд. Прогнозируем, что «Аль-Ахли» выйдет в полуфинал.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.92.