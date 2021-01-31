«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Вест Хэмом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 19:30 мск. «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» набрал в 20-ти турах 35 очков и занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место.

После прошлого чемпионата, когда «Вест Хэм» почти до последнего боролся за выживание, сейчас выступление «молотобойцев» для многих стало сенсацией. Хотя по составу это действительно как минимум крепкий середняк.

«Вест Хэм» выиграл все январские матчи — уже только этого факта достаточно, чтобы понять, в какой форме находится команда Дэвида Мойеса.

В АПЛ победная серия «Вест Хэма» составляет четыре матча, а беспроигрышная — шесть. В этом месяце лондонский клуб выиграл у «Эвертона», «Бернли», «Вест Бромвича» и «Кристал Пэлас». Кроме того, «Вест Хэм» уверенно преодолел два раунда в Кубке Англии.

Календарь и таблица АПЛ

«Вест Хэм» потерпел лишь одно поражение в 12-ти последних матчах на своем поле.

«Ливерпуль»

Тем временем «Ливерпуль» одержал долгожданную победу, прервав сразу две ужасные серии — безголевую и безвыигрышную.

В четверг команда Юргена Клоппа выиграла на выезде у «Тоттенхэма» (3:1). До этого «Ливерпуль» не мог забить в четырех турах кряду, а выиграть — и вовсе в пяти. Настоящая катастрофа для действующего чемпиона. Сложно вспомнить, когда последний раз до этого «Ливерпуль» попадал в такую психологическую яму.

Далеко не все проблемы позади, но после поездки ситуация действительно стала значительно лучше. В том числе и в турнирном плане — «Ливерпуль» вернулся в топ-4, а отставание от конкурентов не такое уж и критическое.

В матче с «Тоттенхэмом» команда Клоппа показала действительно чемпионскую игру, что отметили буквально все английские СМИ. И это несмотря на серьезные кадровые проблемы в обороне. К уже травмированным ван Дейку и Гомесу добавились Фабиньо и Матип.

Прогноз

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Ливерпуля» — за 1.80.

На самом деле, спешить со ставкой на победу «Ливерпуля» нет смысла. Да, только что Клопп в шикарном стиле разобрался со звездным «Тоттенхэмом», но на поле «Вест Хэма» будет совершенно другая игра. «Ливерпуль» ждет очень много борьбы.

Поэтому ставку лучше сделать, например, на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.99.

Или взять ставку на обе забьют во втором тайме за 3.00. Все-таки не надо забывать, что «Ливерпуль» по-прежнему не может рассчитывать на всех основных исполнителей в обороне.