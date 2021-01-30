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    Сможет ли «Шеффилд Юнайтед» совершить еще один подвиг в Манчестере?

    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.05) и ставки на чемпионат Англии 30 января 2021 года

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    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставка
    «Манчестер Сити» еще ни разу не выигрывал у «Шеффилд Юнайтед» с крупным счетом
    «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 8.50
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  • 20.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» вырвался в лидеры АПЛ, и, похоже, это надолго. В среду «горожане» могли вернуться на вторую строчку, но получили неожиданный подарок от «Манчестер Юнайтед», который сенсационно проиграл на своем поле «Шеффилд Юнайтед».

    Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» в АПЛ составляет 11 матчей, а победная — семь. И действительно создается впечатление, что остановить команду Пепа Гвардиолы будет крайне сложно.

    Примечательно, что в семи предыдущих турах «Сити» не только набрал максимальное количество очков, но и пропустил всего лишь один мяч.

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    • И да, с учетом всех турниров серия побед «Манчестер Сити» составляет уже 11 матчей. В январе «Сити» преодолел два раунда в Кубке Англии и вышел в финал Кубка лиги, уверенно выиграв у «Манчестер Юнайтед».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Тем временем «Шеффилд Юнайтед», на котором уже все успели поставить крест, в прошлом туре выиграл на «Олд Траффорд» у «Манчестер Юнайтед». Большая сенсация, результат, который шокировал всю Англию.

    Скорее всего, «МЮ» поплатился за недооценку соперника, но факт остается фактом — «Шеффилд Юнайтед» выиграл и набрал важнейшие три очка.

    В турнирной таблице команда Криса Уайлдера по-прежнему находится на последнем месте, но теперь она получила очень серьезный эмоциональный заряд, и, кто знает, возможно, эта победа вдохновит ее на подвиг.

    «Шеффилд Юнайтед» в последних трех турах набрал шесть очков. В середине месяца команда Уайлдера выиграла на своем поле у «Ньюкасла».

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в предстоящем матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают за 9.20, а победу «Шеффилд Юнайтед» — за 24.00.

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    Два подвига в Манчестере за одну неделю — это слишком. Очень сомнительно, что «Ман Сити» повторит ошибки «Манчестер Юнайтед» в матче против худшей на данный момент команды АПЛ.

    При этом стоит отметить, что «Манчестер Сити» пока ни разу не выигрывал у «Шеффилд Юнайтед» с разгромным счетом — 2:0, 1:0, 1:0. Дисциплина все-таки имеет большое значение в современном футболе, и у «ШЮ» с этим нет проблем. А вот мастерства гостям очень часто не хватает. Именно разница в этом компоненте и станет ключевой.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.05. Хозяева выиграют, но не факт, что с крупным счетом.

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