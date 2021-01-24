«Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 января, начало — в 23:00 мск. «Сент-Этьен» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» борется за выживание, хотя потенциал у команды куда выше. На деле же выходит не очень — 16 место.

Правда, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. Вот только 20 забитых мячей в 20 матчах — не лучший атакующий показатель.

В минувшем туре команда уступила «Страсбургу». Причем единственный пропущенный мяч состоялся после нереализованного Риадом Будебузом пенальти.

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У «Сент-Этьена» немало исполнителей находится в лазарете. Главным образом, это Тимоти Колодзейчак, Вахби Хазри и Иван Нейю.

«Лион»

«Лион» в минувшем туре сотворил сенсацию со знаком минус. Ну, вот кто бы мог предположить, что «ткачи» дома минимально уступят «Метцу»?!

Таким образом, лионцы не просто потеряли лидерство, а откатились на 3 позицию. Тем не менее, провалы бывают у всех, и команда явно не намерена отказываться от борьбы за чемпионство.

В этом матче «Лион» сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Это и станет определяющим фактором в исходе встречи.

Как минимум, лионцы будут крайне активны и убедительны в атаке. Так что голы в этом поединке наверняка будут.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.43, на ничью за 4.70, а на «Сент-Этьен» — за 7.30

«Сент-Этьен» крайне нестабилен, к тому же рискует попасть под горячую руку «ткачей».

«Лион» после поражения в минувшем туре наверняка будет пытаться вернуться на победный путь.

«Ткачи» борются за чемпионский титул, так что терять очки в матче с одним из аутсайдеров позволить себе не могут. Наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» -1 с коэффициентом 1.67