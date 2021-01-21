ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак» «Арсенал» ни разу не пропустил в пяти последних матчахВозрождение «Арсенала» продолжается: гениальный Смит-Роу и возвращение настоящего Обамеянга Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января
  • 16:55
    • Месси избежал длительной дисквалификации
  • 19:36
    • «Салават Юлаев» оказался сильнее «Северстали»
  • 19:30
    • «Металлург» разгромил «Локомотив»
  • 19:29
    • «Авангард» на выезде победил «Трактор», у Ковальчука два очка
  • 19:16
    • СКА взял верх над «Автомобилистом»
  • 18:10
    • «Барселона» подаст апелляцию по дисквалификации Месси
  • 16:09
    • «Челси» может уволить Лэмпарда после игры с «Лестером»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Атлетико Минейро» прервать невероятную серию «Гремио»?

    «Гремио» — «Атлетико Минейро». Прогноз (к. 2.42) и ставки на чемпионат Бразилии 21 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Атлетико Минейро»
    Последний раз «Гремио» проигрывал в рамках чемпионата еще в первой половине октября
    «Гремио» встретится на своем поле с «Атлетико Минейро» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 21 января, начало — в 01:15 мск. «Гремио» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гремио»

    «Гремио» после 29-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице шестое место.

    Отставание от первой строчки составляет шесть очков, при этом у команды из Порту-Алегри есть еще игра в запасе, поэтому ее по-прежнему можно считать претендентом на чемпионский титул.

    И шансы завоевать золотые медали были бы гораздо выше, не сыграй «Гремио» вничью с «Форталезой», например. А вот гостевая ничья с «Палмейрас» — это, безусловно, очень позитивный момент.

    И вот вам удивительный факт: последний раз «Гремио» проигрывал в рамках чемпионата еще в первой половине октября. С тех пор беспроигрышная серия составляет уже — 15 (!) матчей. Феноменальная цифра. И в девяти случаях «Гремио» оказался победителем матча.

    Все прогнозы на футбол

    Ну и еще: победная домашняя серия в чемпионате на данный момент составляет восемь матчей.

    «Атлетико Минейро»

    Тем временем «Атлетико Минейро» тоже сохраняет шансы на завоевание титула. Гости находятся на третьем месте, опережая «Гремио» на три очка.

    В прошлом туре «Атлетико Минейро» выиграл дома у «Атлетико-ГО», а перед этим разошелся миром с «РБ Брагантино».

    Кроме того, важно отметить, что команда Хорхе Сампаоли тоже находится в неплохой форме. В восьми предыдущих турах у нее только одно поражение.

    Правда, стоит отметить, что на выезде «Атлетико Минейро» играет так себе. Семь поражений в 14-ти матчах — это многовато для команды, которая хочет стать чемпионом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче, на хозяев можно поставить за 2.42, а на гостей — за 2.86. Ничью предлагают за 3.48.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Матч первого круга между этими командами завершился в пользу «Атлетико Минейро» со счетом 3:1, но при этом четыре предыдущие встречи выиграл «Гремио», причем уверенно.

    И, скорее всего, предстоящий матч тоже останется за более рациональной и организованной командой хозяев.

    Ставка — победа «Гремио» за 2.42.

    Или ставка на победу «Гремио» с разницей в один мяч за 4.05. Но это уже для любителей высоких коэффициентов.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Герта — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Шрусбери
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Гремио» — «Атлетико Минейро» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.42.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры