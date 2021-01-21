«Гремио» — «Атлетико Минейро». Прогноз (к. 2.42) и ставки на чемпионат Бразилии 21 января 2021 года

«Гремио» встретится на своем поле с «Атлетико Минейро» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 21 января, начало — в 01:15 мск. «Гремио» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гремио»

«Гремио» после 29-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице шестое место.

Отставание от первой строчки составляет шесть очков, при этом у команды из Порту-Алегри есть еще игра в запасе, поэтому ее по-прежнему можно считать претендентом на чемпионский титул.

И шансы завоевать золотые медали были бы гораздо выше, не сыграй «Гремио» вничью с «Форталезой», например. А вот гостевая ничья с «Палмейрас» — это, безусловно, очень позитивный момент.

И вот вам удивительный факт: последний раз «Гремио» проигрывал в рамках чемпионата еще в первой половине октября. С тех пор беспроигрышная серия составляет уже — 15 (!) матчей. Феноменальная цифра. И в девяти случаях «Гремио» оказался победителем матча.

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Ну и еще: победная домашняя серия в чемпионате на данный момент составляет восемь матчей.

«Атлетико Минейро»

Тем временем «Атлетико Минейро» тоже сохраняет шансы на завоевание титула. Гости находятся на третьем месте, опережая «Гремио» на три очка.

В прошлом туре «Атлетико Минейро» выиграл дома у «Атлетико-ГО», а перед этим разошелся миром с «РБ Брагантино».

Кроме того, важно отметить, что команда Хорхе Сампаоли тоже находится в неплохой форме. В восьми предыдущих турах у нее только одно поражение.

Правда, стоит отметить, что на выезде «Атлетико Минейро» играет так себе. Семь поражений в 14-ти матчах — это многовато для команды, которая хочет стать чемпионом.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче, на хозяев можно поставить за 2.42, а на гостей — за 2.86. Ничью предлагают за 3.48.

Матч первого круга между этими командами завершился в пользу «Атлетико Минейро» со счетом 3:1, но при этом четыре предыдущие встречи выиграл «Гремио», причем уверенно.

И, скорее всего, предстоящий матч тоже останется за более рациональной и организованной командой хозяев.

Ставка — победа «Гремио» за 2.42.

Или ставка на победу «Гремио» с разницей в один мяч за 4.05. Но это уже для любителей высоких коэффициентов.