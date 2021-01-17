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    «Страсбур» усугубит положение «Сент-Этьена»?

    «Страсбур» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.96) и ставки на чемпионат Франции 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Сент-Этьен»
    В девяти домашних турах у «Страсбура» только две победы
    «Страсбур» сыграет на своем поле против «Сент-Этьена» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 17:00 мск. «Страсбур» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Января 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 17:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Страсбур»

    «Страсбург» после всех проблем в начале сезона постепенно начал приходить в себя. Более того, команда уже покинула зону вылета и на данный момент занимает 15-е место.

    Ситуация по-прежнему нервная, но это далеко не то, что было еще полтора месяца назад.
    В предыдущих восьми турах у «Страсбура» только два поражения.

    В прошлом туре «Страсбур» одержал важнейшую гостевую победу над «Лансом» (1:0). А за несколько дней до этого разгромил на своем поле «Ним» со счетом 5:0.

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    Факт. В девяти домашних турах у «Страсбура» только две победы.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» в первых четырех турах набрал 10 очков, казалось, что все будет хорошо, но дальше что-то конкретно пошло не так.

    С конца сентября по середину декабря команда Клода Пюэля выдала серию из 10 матчей без побед. И там было семь поражений кряду.

    Сейчас все не так печально, но все равно в последних восьми турах «Сент-Этьен» одержал только одну победу и шесть раз сыграл вничью. Не в зоне вылета команда находится только благодаря результатам на старте сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Страсбур» можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Сент-Этьена» — за 4.85.

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    Тут, конечно, произойти может что угодно, но хозяева в последнее все-таки выглядят получше, чем «Сент-Этьен».

    Ставка — победа «Страсбура» за 1.88.

    Или ставка на индивидуальный тотал «Страсбура» больше 1,5 за 1.96.

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