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    «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» без голов не закончат

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 1.64) на матч АПЛ 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
    Мохамед Салах
    В 19-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 17 января на «Энфилде». Начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Января 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» перед матчем с «МЮ» отдыхал с 8 января, когда в рамках Кубка Англии «красные» обыграли «Астон Виллу» со счетом 4:1.

    А вот в АПЛ команда Юргена Клоппа не может выиграть в трех матчах подряд. Мерсисайдцы сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (0:0), «Ньюкаслом» (1:1) и проиграли «Саутгемптону» (0:1).

    Такая серия стоила «Ливерпулю» лидерства в АПЛ. «Красные» имеют в своем активе 33 очка и на 3 пункта отстают от «МЮ» после 17 туров, а также лишь на 1 очко опережают «Ман Сити», у которого есть игра в запасе. Забито у «Ливерпуля» 37 голов, а пропущен 21.

    Все прогнозы на АПЛ

    В матче против «ВБА» «Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки в чемпионате на своем поле. На «Энфилде» у команды 7 побед и 1 ничья.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» 12 января играл в АПЛ против «Бернли». Команда Уле-Гуннара Сульшера одержала победу со счетом 1:0 и впервые за долгое время возглавила таблицу АПЛ.

    У манкунианцев — 36 очков после 17 туров, они на 3 очка опережают «Ливерпуль». Забито 34 гола, а пропущено 24.

  • Погба выстрелил в нужный момент. «МЮ» забрался на вершину таблицы АПЛ
  • Манкунианцы обыграли «Бернли» на выезде
  • 13/01/2021

    • На данный момент победная серию «МЮ» в чемпионате насчитывает три матча. Кроме «Бернли», были обыграны «Вулверхэмптон» (1:0) и «Астон Вилла» (2:1).

    В январе «МЮ» играл еще в двух кубковых турнирах. В Кубке лиги «Красные дьяволы» проиграли «Сити» (0:2), а в Кубке Англии прошли «Уотфорд» (1:0).

    Интересно, что «МЮ» не проиграет в гостях в 15 матчах АПЛ, эта серия началась после поражения от «Ливерпуля» в январе прошлого года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 2,04 на победу «Ливерпуля», 4,00 — на ничью и 3,60 — на «МЮ».

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» в матчах с «МЮ» набрал 4 очка (1:1 и 2:0). Манкунианцы в последний раз побеждали в принципиальном противостоянии еще шесть матчей тому — в 2018 году.

    Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,64.

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