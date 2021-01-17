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    «Бавария» отведет душу в матче с «Фрайбургом»?

    «Бавария» — «Фрайбург». Прогноз и ставка (к. 2.83) на футбол 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Фрайбург»
    «Бавария» проиграла два предыдущих матча
    «Бавария» встретится на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч состоитс 17 января, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Января 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    На этой неделе «Бавария» шокировала всех неожиданным поражением от «Хольштайна» в Кубке Германии. Мюнхенская машина вылетела из турнира, проиграв команде из второй Бундеслиги. А ведь было ощущение, что все невероятные сценарии остались в 2020-м.

    «Бавария» расслабилась, это очевидно. Неудача в кубке далеко не единственный повод для критики. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» проиграла в гостях менхенгладбахской «Боруссии». Вела 2:0, но в итоге — 2:3.

    А еще можно вспомнить встречу с «Майнцем» в самом начале января. Тогда команда Ханса-Дитера Флика проигрывала аутсайдеру после первого тайма 0:2, но все-таки смогла спасти свою репутацию. Но будь на месте «Майнца» команда покрепче, результат, скорее всего, был бы совершенно другим.

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  • 14/01/2021

    • В трех первых матчах 2021 года «Бавария» пропустила семь мячей. С такой обороной у лучшего клуба Европы в дальнейшем точно будут проблемы.

    «Фрайбург»

    Тем временем «Фрайбург» находится на восьмом месте. Но тут, прежде всего, надо отметить, что победная серия команды Кристиана Штрайха составляет уже пять (!) матчей при разнице мячей — 16:2. Просто что-то невероятное для самого обычного середняка.

    «Фрайбург» уверенно выиграл у «Арминии», «Шальке», «Герты», «Хоффенхайма» и «Кельна». Последний так и вовсе получил пять мячей.

    Последний раз в рамках Бундеслиги «Фрайбург» проигрывал еще 22 ноября. Беспроигрышная серия с тех пор насчитывает уже семь матчей.

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    «Фрайбург» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего сезона. Это были встречи с дортмундской «Боруссией» и «Лейпцигом».

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в предстоящем матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 7.30, а на победу «Фрайбурга» — за 11.50.

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    Недавние успехи гостей это, конечно, очень серьезная история, но все это меркнет на фоне мотивации «Баварии» перед этой встречей. После двух очень болезненных поражений действующий чемпион возьмется за дело с первых минут.

    Ставка — тотал «Баварии» в первом тайме больше 1,5 за 2.38.

    А также ставка тотал «Баварии» с 1 по 15 минуту больше 0,5 за 2.83. «Фрайбург», скорее всего, получит за всех сразу.

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