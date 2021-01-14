ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Виллаш-БоашГерой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января Футболисты «Шеффилд Юнайтед»АПЛ. Дебютная победа «Шеффилда», «МанСити» примет «Брайтон»
  • 01:13
    • Гол Погба вывел «МЮ» в лидеры АПЛ
  • 01:27
    • «Атлетико» набрал три очка в матче с «Севильей»
  • 01:08
    • «Эвертон» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
  • 23:51
    • СМИ: «Спартаку» предложили услуги экс-тренера «Гамбурга»
  • 23:33
    • ПСВ объявил о договоренности со «Спартаком» по трансферу Хендрикса
  • 23:17
    • ЦСКА разгромил рижское «Динамо»
  • 22:53
    • «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в сезоне
    Все новости спорта

    Старшие по классу пройдут в четвертьфинал?

    «Сассуоло» — СПАЛ. Прогноз и ставка (к. 1.83) на матч Кубка Италии 14 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на СПАЛ
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — СПАЛ
    «Сассуоло» — СПАЛ
    В четверг, 14 января, «Сассуоло» на своем поле сыграет со СПАЛом в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Встреча начнется в 19:30 по мск. «Сассуоло» — СПАЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 14 Января 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 19:30 СПАЛ СПАЛ
  • Феррара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» только с этого раунда начнет свой путь в Кубке Италии. В прошлом розыгрыше коллектив был остановлен «Перуджей» из Серии Б на стадии 1/16 финала.

    На прошедших выходных «зелено-черные» проиграли в рамках чемпионата страны на выезде «Ювентусу» со счетом 1:3, а туром ранее на своей территории смогли справится с «Дженоа», выиграв 2:1.

    После 17 проведенных встреч в Серии А команда идет на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 29 набранных очков и отстает от шестой строки на три очка.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что в этом сезоне в родных стенах «Сассуоло» проигрывал только миланским командам. «Интеру» он уступил 0:3, а «Милан» его смог обыграть со счетом 2:1.

    СПАЛ

    СПАЛ в текущем кубковом турнире уже преодолел три этапа. Сперва он справился с «Бари», одолев его на своей арене в серии послематчевых пенальти.

    Затем также по пенальти клуб из города Феррара прошел высшелиговый «Кротоне», а на предыдущей стадии выбил «Монцу», которую обыграл на своей арене со счетом 2:0.

  • Трансферный дайджест. 5-11 января
  • Переберется ли бомбардир «Манчестер Сити» в Париж, переманит ли «Реал» вундеркинда из «Ренна», отправится ли форвард «Лиона» в Мадрид и другие трансферные новости последних дней
  • 11/01/2021

    • По итогам 17 туров Серии Б «бело-голубые» идут пятыми в турнирной таблице, однако отставание от второй строки составляет всего лишь два очка.

    В своем последнем проведенном матче СПАЛ в рамках чемпионата страны обыграл на выезде «Фрозиноне» (2:1), прервав тем самым серию из двух поражений подряд.

    В минувшем сезоне в рамках Серии А «Сассуоло» дважды взял верх над СПАЛом: 3:0 дома и 2:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают перевес хозяевам: победа «Сассуоло» — 1.54, победа СПАЛ — 5.80, ничья — 4.50.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Проход: «Сассуоло» — 1.27; СПАЛ — 3.80.

    Прогнозируем, что седьмая команда Серии А на своей арене легко справится с пятым клубом из Серии Б. Наша ставка — П1 с форой (-1).

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Бублик — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч ПАОК — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брентфорд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хольштайн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Футболисты «Ливерпуля»
  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
    • 15:06 09/01/2021     Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021
    «Сассуоло» — СПАЛ 13.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.83.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры