«Сассуоло» — СПАЛ. Прогноз и ставка (к. 1.83) на матч Кубка Италии 14 января 2021 года

В четверг, 14 января, «Сассуоло» на своем поле сыграет со СПАЛом в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Встреча начнется в 19:30 по мск. «Сассуоло» — СПАЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» только с этого раунда начнет свой путь в Кубке Италии. В прошлом розыгрыше коллектив был остановлен «Перуджей» из Серии Б на стадии 1/16 финала.

На прошедших выходных «зелено-черные» проиграли в рамках чемпионата страны на выезде «Ювентусу» со счетом 1:3, а туром ранее на своей территории смогли справится с «Дженоа», выиграв 2:1.

После 17 проведенных встреч в Серии А команда идет на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 29 набранных очков и отстает от шестой строки на три очка.

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Отметим, что в этом сезоне в родных стенах «Сассуоло» проигрывал только миланским командам. «Интеру» он уступил 0:3, а «Милан» его смог обыграть со счетом 2:1.

СПАЛ

СПАЛ в текущем кубковом турнире уже преодолел три этапа. Сперва он справился с «Бари», одолев его на своей арене в серии послематчевых пенальти.

Затем также по пенальти клуб из города Феррара прошел высшелиговый «Кротоне», а на предыдущей стадии выбил «Монцу», которую обыграл на своей арене со счетом 2:0.

По итогам 17 туров Серии Б «бело-голубые» идут пятыми в турнирной таблице, однако отставание от второй строки составляет всего лишь два очка.

В своем последнем проведенном матче СПАЛ в рамках чемпионата страны обыграл на выезде «Фрозиноне» (2:1), прервав тем самым серию из двух поражений подряд.

В минувшем сезоне в рамках Серии А «Сассуоло» дважды взял верх над СПАЛом: 3:0 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают перевес хозяевам: победа «Сассуоло» — 1.54, победа СПАЛ — 5.80, ничья — 4.50.

Проход: «Сассуоло» — 1.27; СПАЛ — 3.80.

Прогнозируем, что седьмая команда Серии А на своей арене легко справится с пятым клубом из Серии Б. Наша ставка — П1 с форой (-1).