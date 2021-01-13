«Брентфорд» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч английского Чемпионшипа 13 января 2021 года

В среду, 13 января, в 23-м туре первого английского дивизиона «Брентфорд» на «Комьюнити» примет «Бристоль Сити». Начало — в 22:00 по мск. «Брентфорд» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

За последние шесть проведенных встреч с учетом всех турниров «Брентфорд» уступил только раз, 5 января потерпев фиаско в полуфинале Кубка лиги от «Тоттенхэма» (0:2) в гостях.

В остальных пяти играх «пчелы» неизменно побеждали, выиграв за это время три игры в рамках Чемпионшипа и по одной в различных кубковых соревнованиях.

В своей последнем проведенном матче лондонцы в 1/32 финала Кубка Англии переиграли в родных стенах «Мидлсбро» (2:1), а в последней игре первенства они в родных стенах одолели «Бормут» — 2:1.

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В турнирной таблице второго по значимости дивизиона Англии «Брентфорд» с 41 очком идет четвертым, но в случае победы в этом матче может улучшить свое положение на несколько строк. В родных стенах у команды пять побед, пять ничьих и одно фиаско.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» за аналогичный период чаще проигрывает, чем побеждает. Так за последние шесть встреч у команды две виктории и четыре фиаско.

Одна из викторий была добыта в рамках Чемпионшипа, когда дома был обыгран «Уикомб» (2:1), еще один выигрыш состоялся накануне в Кубке Англии, где «зарянки» в родных стенах справились с «Портсмутом» — 2:1.

Четыре другие встречи закончились только проигрышами (все в рамках первенства). В этих играх коллектив смог забить всего лишь один гол, а пропустил в свои ворота семь мячей.

«Бристоль» десятый в Чемпионшипе. У команды на счету 33 набранных пункта и отставание от зоны плей-офф составляет четыре балла. Вне родных стен коллектив по пять раз выигрывал и уступал, а также раз сыграл вничью.

На поле «Брентфорда» в прошлом сезоне эти клубы сыграли вничью (1:1), а в Бристоле выиграли «пчелы» — 4:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.60.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.00.

«Брентфорд» в последнее время выступает сильно, однако он не безгрешен в защите. Так что от данного матча ждем забитые мячи и в одни, и в другие ворота. Наш прогноз — обе забьют: да.