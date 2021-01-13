ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января Роналду провел невзрачный матч «Ювентус» и Роналду не впечатляют перед битвой с «Интером» Карлос ВинисиусДискошар и 24 минуты интриги. Как «Тоттенхэм» съездил в гости к команде восьмого дивизиона
  • 08:28
    • «Милуоки» обыграл «Орландо», «Вашингтон» разгромил «Финикс»
  • 07:31
    • Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
  • 06:59
    • ЦСКА согласовал контракт с хавбеком «Ниццы»
  • 21:59
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»
  • 21:52
    • «Магнитка» победила минское «Динамо» и обошла «Салават»
  • 21:42
    • Витсель выбыл на полгода и может пропустить Евро-2021
  • 16:26
    • Матеу Лаос заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    «Пчелы» поднимутся по турнирке?

    «Брентфорд» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч английского Чемпионшипа 13 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Бристоль Сити
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Бристоль Сити»
    «Брентфорд»
    В среду, 13 января, в 23-м туре первого английского дивизиона «Брентфорд» на «Комьюнити» примет «Бристоль Сити». Начало — в 22:00 по мск. «Брентфорд» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брентфорд»

    За последние шесть проведенных встреч с учетом всех турниров «Брентфорд» уступил только раз, 5 января потерпев фиаско в полуфинале Кубка лиги от «Тоттенхэма» (0:2) в гостях.

    В остальных пяти играх «пчелы» неизменно побеждали, выиграв за это время три игры в рамках Чемпионшипа и по одной в различных кубковых соревнованиях.

    В своей последнем проведенном матче лондонцы в 1/32 финала Кубка Англии переиграли в родных стенах «Мидлсбро» (2:1), а в последней игре первенства они в родных стенах одолели «Бормут» — 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице второго по значимости дивизиона Англии «Брентфорд» с 41 очком идет четвертым, но в случае победы в этом матче может улучшить свое положение на несколько строк. В родных стенах у команды пять побед, пять ничьих и одно фиаско.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» за аналогичный период чаще проигрывает, чем побеждает. Так за последние шесть встреч у команды две виктории и четыре фиаско.

    Одна из викторий была добыта в рамках Чемпионшипа, когда дома был обыгран «Уикомб» (2:1), еще один выигрыш состоялся накануне в Кубке Англии, где «зарянки» в родных стенах справились с «Портсмутом» — 2:1.

  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
  • «Красным» пришлось играть с молодежью в третьем раунде Кубка Англии
  • 09/01/2021

    • Четыре другие встречи закончились только проигрышами (все в рамках первенства). В этих играх коллектив смог забить всего лишь один гол, а пропустил в свои ворота семь мячей.

    «Бристоль» десятый в Чемпионшипе. У команды на счету 33 набранных пункта и отставание от зоны плей-офф составляет четыре балла. Вне родных стен коллектив по пять раз выигрывал и уступал, а также раз сыграл вничью.

    На поле «Брентфорда» в прошлом сезоне эти клубы сыграли вничью (1:1), а в Бристоле выиграли «пчелы» — 4:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.60.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    На викторию «Бристоль Сити» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.00.

    «Брентфорд» в последнее время выступает сильно, однако он не безгрешен в защите. Так что от данного матча ждем забитые мячи и в одни, и в другие ворота. Наш прогноз — обе забьют: да.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.42
  • Прогноз на матч Саккари — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Костюк — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Гранада — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лутон — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Борнмут — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМ
  • Российский провал и североамериканский триумф
    • 12:46 06/01/2021     «Манчестер Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лиги
  • Манчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом
    • 11:48 07/01/2021
    «Брентфорд» — «Бристоль Сити» 12.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры