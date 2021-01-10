«Кадис» — «Алавес». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Примеры 10 января 2021 года

В матче 18 тура испанской Примеры «Кадис» сыграет с «Алавесом» на стадионе «Рамон де Карранса». Поединок начнется 10 января в 18:15 по мск. «Кадис» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» сдал позиции в последних турах, опустившись на 10 место с 20 очками. Это вполне закономерно, поскольку команда не побеждала в пяти последних турах.

За вышеуказанный период хозяева забили всего один гол, потерпели два поражения и сыграли дважды вничью. «Желтая субмарина» увезла один пункт с «Валенсии» (1:1) и сыграла по нулям с «Вальядолидом». Поражения были от «Бетиса» (0:1) и «Хетафе» (0:2).

В четырех из пяти домашних матчей «Кадис» оставался без забитых голов.

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7 января команда провела матч в Кубке Испании, обыграв «Понтеведру» в серии пенальти.

«Алавес»

После 17 матчей «Алавес» занимает 14 позицию с 18 очками. В этом сезоне гостям труднее даются очки. В частности виновна низкая результативность — 15 голов в 17 турах.

За 6 матчей Примеры «Алавес» победил один раз. речь идет о встрече с «Эйбаром» (2:1). Это успешное выступление полностью перекрывается тремя поражениями — 0:2 «Сельта», 1:2 «Атлетико» и 0:1 «Уэска».

Также отметим, что «Алавес» сыграл 1:1 с «Осасуной» и, самое главное, сумел добиться нулевой ничьи с «Реал Сосьедадом».

6 января гости провели матч в Кубке Испании, в котором победили «Депортиво» с минимальным результатом.

Прогноз и ставки

Коэффициенты на эту встречу практически равные — 2.75 на «Кадис» и 2.05 на «Алавес». Ничья в этом случае оценена коэффициентом 2.90.

«Кадис» забил только раз за три последних выступления. У «Алавеса» 2 гола в трех играх, но в целом низкий уровень результативности в матчах Примеры этого сезона.

Мы ставим на то, что в игре будет забито не более двух голов. Наш вариант — тотал меньше 2 за 1.71.