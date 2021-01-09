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    «Монпелье» и «Нант» обменяются голами?

    «Монпелье» — «Нант». Прогноз (к. 2.19) и ставки на матч Лиги 1 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Нант»
    Анди Делор
    9 января состоится один из матчей 19 тура Лиги 1 — «Монпелье» встретится с «Нантом» на стадионе «Стад де ля Моссон». Начало встречи в 23:00 мск. «Монпелье» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Января 2021 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 23:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Монпелье»

    У «Монпелье» 27 очков. Команда занимает 9 место в турнирной таблице. Уже четыре тура «паладины» не могут одержать победу.

    Команда проиграла три из четырех выступлений. В прошлых двух турах хозяева были слабее «Лилля» (2:3) и «Марселя» (1:3). Также было поражение от «Метца» (0:2). Единственную ничью коллектив добыл в игре с «Брестом» (2:2).

    «Монпелье» ни разу не играл дома вничью — 4 победы и 5 поражений. В домашних выступлениях у команды серия из трех поражений.

    Календарь и таблица Лиги 1

    У хозяев травмированы Тежи Саванье и Педру Мендеш. Заболел Стефи Мавидиди.

    «Нант»

    «Канарейки» близки к зоне вылета. У них 16 очков, с которыми они занимают 17 позицию в лиге.

    «Нант» не смог победить в девяти последних матчах чемпионата Франции. Команда потерпела 4 поражения и 5 раз сыграла вничью.

    В двух прошлых турах «желтые» оставались без забитых голов. Они проиграли «Лиону» 0:3 и сыграли в нулевую ничью с «Ренном». Перед этим «Нант» проиграл в результативном матче «Реймсу» (2:3) и расписал ничью с «Анже» (1:1).

    В списке травмированных Роли Перрейра и Антони Лимбомбе. Также дисквалифицирован Батиста Менди.

    Прогноз и ставка

    2.01 и 3.90 — коэффициенты на победу «Монпелье» и «Нанта» соответственно. Ничья оценена коэффициентом 3.55.

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    «Монпелье» в прошлых матчах не стеснялся пропускать голы — 12 пропущенных в пяти турах. «Нант» пропускает на уровне с хозяевами.

    Мы предлагаем поставить на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 2.5. Коэффициент 2.19. 0

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