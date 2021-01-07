«Фламенго» — «Флуминенсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на чемпионат Бразилии 7 января 2021 года

«Фламенго» сыграет на своем поле с «Флуминенсе» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 января, начало — в 03:30 мск. Прогноз на «Фламенго» — «Флуминенсе».

«Фламенго»

Дела у «Фламенго» сейчас идут не лучшим образом. Все-таки 3 место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось изначально.

С атакой у команды все в порядке — 46 забитых мячей в 26 поединках. Причем потенциально «Фламенго» может оказаться на второй позиции с четырехочковом отрыве от лидера «Сан-Паулу».

Минувший тур мог стать победным, но принес ничейное разочарование. Команда разделила очки с «Форталезой» (0:0).

Все прогнозы на футбол

«Фламенго» не проигрывает с середины ноября. Тогда команда на выезде была сметена «Сан-Паулу» в рамках Кубка Бразилии.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» на текущий момент — только седьмой. Впрочем, команда еще постарается подняться хотя бы в первую пятерку.

Минувший тур радости не принес. Дома «Флуминенсе» уступил лидеру «Сан-Паулу» (1:2), хотя вполне мог рассчитывать хотя бы на ничью.

В этом матче гости наверняка также испытают трудности. Тем более, 31 пропущенный мяч в 27 поединках — яркий показатель не самых надежных тылов.

Из последних 5 матчей между этими командами 4 победы на счету «Фламенго». В общем, вряд ли гости сумеют поправить неприятную для себя статистику.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 1.53, на ничью за 4.52, а на «Флуминенсе» — за 6.65

«Фламенго», вне всякого сомнения, будет действовать первым номером, и другого результата, кроме как победа, даже не представляет себе.

«Флуминенсе» играет нестабильно, к тому же имеет проблемы в обороне.

В матчах этих соперников зачастую летят искры от чрезмерной активности игроков, так что зрелище наверняка будет обеспечено и в этом случае. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73 0