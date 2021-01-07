ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТрансферный дайджест. 29 декабря — 4 января Фрэнк ЛэмпардЛэмпард оказался не очень хорошим тренером, а «Сити» набрал обороты Валерий КарпинЛучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
  • 07:00
    • Сборная России разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021
  • 10:59
    • «Ванкувер» планирует подписать контракт с Подколзиным
  • 09:09
    • «Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто», «Милуоки» победил «Детройт»
  • 07:57
    • Сборная США обыграла Финляндию и сыграет в финала МЧМ с Канадой
  • 07:15
    • Ларионов назвал причины разгромного поражения от Канады
  • 00:55
    • «Саутгемптон» нанес поражение «Ливерпулю»
    Все новости спорта

    В главном бразильском дерби будет резвое начало

    «Фламенго» — «Флуминенсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на чемпионат Бразилии 7 января 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Флуминенсе»
    Рожериу Сени
    «Фламенго» сыграет на своем поле с «Флуминенсе» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 января, начало — в 03:30 мск. Прогноз на «Фламенго» — «Флуминенсе».

    «Фламенго»

    Дела у «Фламенго» сейчас идут не лучшим образом. Все-таки 3 место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось изначально.

    С атакой у команды все в порядке — 46 забитых мячей в 26 поединках. Причем потенциально «Фламенго» может оказаться на второй позиции с четырехочковом отрыве от лидера «Сан-Паулу».

    Минувший тур мог стать победным, но принес ничейное разочарование. Команда разделила очки с «Форталезой» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Фламенго» не проигрывает с середины ноября. Тогда команда на выезде была сметена «Сан-Паулу» в рамках Кубка Бразилии.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» на текущий момент — только седьмой. Впрочем, команда еще постарается подняться хотя бы в первую пятерку.

    Минувший тур радости не принес. Дома «Флуминенсе» уступил лидеру «Сан-Паулу» (1:2), хотя вполне мог рассчитывать хотя бы на ничью.

  • Лэмпард оказался не очень хорошим тренером, а «Сити» набрал обороты
  • «Горожане» обыграли «синих» в центральном матче тура АПЛ
  • Вчера

    • В этом матче гости наверняка также испытают трудности. Тем более, 31 пропущенный мяч в 27 поединках — яркий показатель не самых надежных тылов.

    Из последних 5 матчей между этими командами 4 победы на счету «Фламенго». В общем, вряд ли гости сумеют поправить неприятную для себя статистику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 1.53, на ничью за 4.52, а на «Флуминенсе» — за 6.65

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    «Фламенго», вне всякого сомнения, будет действовать первым номером, и другого результата, кроме как победа, даже не представляет себе.

    «Флуминенсе» играет нестабильно, к тому же имеет проблемы в обороне.

    В матчах этих соперников зачастую летят искры от чрезмерной активности игроков, так что зрелище наверняка будет обеспечено и в этом случае. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кордова — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ибица — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Линарес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Финляндия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Лионель Месси
  • Антигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус
    • 19:12 30/12/2020     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • Вчера в 02:09
    «Фламенго» — «Флуминенсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на чемпионат Бразилии 7 января 2021 года. Прогноз на «Фламенго» — «Флуминенсе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Комментарии
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры