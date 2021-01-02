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    В севильском дерби будет результативное начало?

    «Бетис» — «Севилья». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Примеры 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Севилья»
    Иван Ракитич
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:15 мск. Прогноз на «Бетис» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 02 Января 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 18:15 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Бетис»

    В минувшем туре «Бетис» на выезде драматичным образом уступил «Леванте». Счет матча говорит сам за себя — 4:3.

    До этого «бело-зеленые» дома минимально одолели «Кадис». Впрочем, при любых раскладах «Бетис» — крепкий середняк Примеры.

    Нынешнее 10 место — реальный показатель силы команды. Правда, есть проблема в виде ужасно слабой обороны — 30 пропущенных мячей. К слову, это худший в лиге показатель.

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    «Бетис» в дерби редко преуспевает. Из последних 5 матчей команда одержала только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

    «Севилья»

    «Севилья» вряд ли потянет борьбу за титул чемпиона. Нынешнее 4 место и 26 очков в активе говорят о реальности попадания в зону Лиги чемпионов, но не больше.

    Вот только атакует команда крайне слабо. Голы даются натужно — 17 забитых мячей в 14 встречах. К тому же, у «Севильи» еще два матча в запасе.

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    • В минувшем туре команда дома уверенно обыграла «Вильярреал» (2:0). «Севилья» не проигрывает с начала декабря, когда дома минимально уступила «Реалу».

    Кстати, в том матче команда проиграла из-за ошибки голкипера Боно. Вероятно. Он же займет место в воротах и на сей раз. Томаш Вацлик ведь травмирован.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.08, на ничью за 3.54, а на «Бетис» — за 3.80.

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    Оборона хозяев напоминает проходной двор, чем просто обязан воспользоваться соперник.

    «Севилья» удачно играет в дерби, и наверняка сумеет продолжить эту тенденцию.

    Оборона «Бетиса» вряд ли сможет долго продержаться, особенно учитывая тенденцию последних матчей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64 0

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