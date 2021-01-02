«Бетис» — «Севилья». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Примеры 2 января 2021 года

«Бетис»
В минувшем туре «Бетис» на выезде драматичным образом уступил «Леванте». Счет матча говорит сам за себя — 4:3.
До этого «бело-зеленые» дома минимально одолели «Кадис». Впрочем, при любых раскладах «Бетис» — крепкий середняк Примеры.
Нынешнее 10 место — реальный показатель силы команды. Правда, есть проблема в виде ужасно слабой обороны — 30 пропущенных мячей. К слову, это худший в лиге показатель.
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«Бетис» в дерби редко преуспевает. Из последних 5 матчей команда одержала только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.
«Севилья»
«Севилья» вряд ли потянет борьбу за титул чемпиона. Нынешнее 4 место и 26 очков в активе говорят о реальности попадания в зону Лиги чемпионов, но не больше.
Вот только атакует команда крайне слабо. Голы даются натужно — 17 забитых мячей в 14 встречах. К тому же, у «Севильи» еще два матча в запасе.
В минувшем туре команда дома уверенно обыграла «Вильярреал» (2:0). «Севилья» не проигрывает с начала декабря, когда дома минимально уступила «Реалу».
Кстати, в том матче команда проиграла из-за ошибки голкипера Боно. Вероятно. Он же займет место в воротах и на сей раз. Томаш Вацлик ведь травмирован.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.08, на ничью за 3.54, а на «Бетис» — за 3.80.
Оборона хозяев напоминает проходной двор, чем просто обязан воспользоваться соперник.
«Севилья» удачно играет в дерби, и наверняка сумеет продолжить эту тенденцию.
Оборона «Бетиса» вряд ли сможет долго продержаться, особенно учитывая тенденцию последних матчей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64 0