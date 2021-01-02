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    «Айнтрахт» с «Байером» выдадут результативный матч?

    «Айнтрахт» Ф — «Байер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Ф — «Байер»
    Александар Драгович
    «Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 января, начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» Ф — «Байер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Января 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Айнтрахт» Ф

    В минувшем туре «Айнтрахт» Ф на выезде одолел «Аугсбург» (0:2). Причем оба гола команда забила уже после перерыва.

    Правда, пока команда занимает только 9 строчку в турнирной таблице. Лишь 17 очков при отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей — показатель не ахти какой мощный.

    Впрочем, шансы зацепить за еврокубки у «Айнтрахта» еще имеются. Вот только для их реализации нужно отыграть гандикап в 4 балла от 6 места.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Айнтрахт» с матчах с «Байером» отличается умением побеждать дома. В последних 5 матчах франкфуртцы выиграли оба домашних поединка, проиграв все три выездных.

    «Байер»

    «Байер» реально стремится включиться в борьбу за чемпионский титул. На данный момент отставание от лидера «Баварии» измеряется двумя очками.

    Фокус в том, что леверкузенцы как раз в минувшем туре упустили лидерство. Дома «фармацевты» уступили гранду номер один немецкого футбола со счетом 1:2.

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    • До той неудачи «Байер» одержал 5 побед к ряду, включая Лигу Европы. Оборвалась весьма впечатляющая серия, которая может серьезно ударить по психологии игроков.

    Ко всем бедам добавились еще и кадровые трудности. Ларс Бендер, Венделл и Арангис пребывают в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 2.13, на ничью за 3.83, а на «Айнтрахт» Ф — за 3.34.

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    Хозяева весьма нестабильны, но способны создать неприятности для любого оппонента.

    «Байер» борется за самые высокие места, и наверняка будет настроен взять очки и в этом матче.

    Оборона «Айнтрахта» вряд ли сможет долго продержаться, особенно учитывая тенденцию последних матчей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64 0

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