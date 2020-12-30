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    Вернется ли «Тоттенхэм» на победный путь в АПЛ?

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.97 на матч АПЛ 30 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Фулхэм»
    Харри Кейн
    В 16 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 30 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Фулхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 21:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Тоттенхэм»

    После неудачных результатов в последних турах лондонская команда опустилась на пятое место в таблице Премьер-лиги. Теперь она отстает от первой позиции на 6 пунктов.

    В шести недавних встречах в рамках чемпионата «Тоттенхэм» победил только раз, еще трижды лондонцы сыграли вничью, а в двух турах они и вовсе остались ни с чем.

    В одном из поединков «шпоры» расписали мировую с «Челси» (0:0), после чего команда Жозе Моуринью обыграла «Арсенал» (2:0). А после победы над «Антверпеном» в ЛЕ (2:0) лилейно-белые скатали ничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    В двух следующих турах «Тоттенхэм» потерпел поражения от «Ливерпуля» (1:2) и «Лестера» (0:2). Далее лондонцы прошли «Сток Сити» в четвертьфинале Кубка лиги (3:1), а в последнем матче чемпионата они упустили победу над «Вулвз» (1:1).

    «Фулхэм»

    Другой клуб из Лондона сейчас находится в красной зоне на 18 месте. За 15 туров этой команде удалось набрать всего 11 баллов. От 17 строчки она отстает на 2 пункта.

    Последний раз «Фулхэм» радовал своих поклонников победой в 10-м туре. Тогда на «Кинг Пауэр» гости неожиданно одержали верх над «Лестером» (2:1). После той встречи «дачники» потерпели одно поражение и четырежды сыграли вничью.

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    • В проигранном матче команда Скотта Паркера пыталась навязать борьбу «Манчестер Сити» на «Этихад». Но у гостей из Лондона ничего не вышло и в итоге столичный клуб уступил всухую (0:2).

    В следующих встречах «Фулхэм» заработал по одному баллу. Миром ребята Скотта Паркера разбежались с «Ливерпулем» (1:1), «Брайтоном» (0:0), «Ньюкаслом» (1:1) и «Саутгемптоном» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тоттенхэма» в игре 16-го тура АПЛ оценивается в 1.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Фулхэма» — 6.50.

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    В прошлом туре у лондонцев был шанс сократить отставание от «Ливерпуля», который потерял очки. Но в итоге коллектив Жозе снова прошляпил возможность.

    Теперь «шпоры» привычно плетутся в зоне Лиги Европы. Хоть как-то разбавить все свои потери хозяева должны в игре с одним из аутсайдеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — победа «Тоттенхэма» с форой -1 за 1.97. 0

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