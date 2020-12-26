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    Забьют ли «Ковентри» и «Сток» хотя бы один мяч на двоих?

    «Ковентри Сити» — «Сток Сити». Прогноз (к. 3.24) и ставки на Чемпионшип 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Сток Сити»
    «Сток Сити» в этом сезоне одержал только одну гостевую победу в Чемпионшипе
    «Ковентри Сити» сыграет на своем поле против «Сток Сити» в рамках 21-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 26 декабря в Бирмингеме, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Ковентри Сити» — «Сток Сити».

    «Ковентри Сити»

    На прошлой неделе «Ковентри» потерпел первое за два месяца поражение. Беспроигрышная серия прервалась в гостевом матче с «Шеффилд Уэнсдэй» (0:1).

    Перед этим же «Ковентри» ожержал три победы и пять раз сыграл вничью. Несмотря на относительно неплохие результаты в последнее время, в турнирной таблице команда занимает всего лишь 18-е место. Все из-за не очень удачного старта.

    Между тем, беспроигрышная серия «Ковентри» на своем поле составляет уже шесть матчей. При этом в трех случаях была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

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    Больше одного мяча на своем стадионе «Ковентри» последний раз пропускал еще в конце октября. Ну и в целом можно отметить, что команда с какого-то момента стала значительно лучше играть в обороне.

    «Сток Сити»

    Тем временем «Сток» несколько дней назад вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Тоттенхэму». В предыдущих раундах команда не пропустила ни одного мяча, но в игре с топ-клубом АПЛ все-таки дрогнула. «Шпоры» трижды поразили ворота «Стока», который в итоге ответил только одним мячом.

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    • В таблице Чемпионшипа «Сток Сити» после 20-ти туров занимает седьмое место. Скорее всего, команда Майкла О`Нила будет бороться за право сыграть в переходных матчах. Подняться выше третьего место будет сложно.

    «Сток» в последнее время тоже демонстрирует очень надежный футбол. Гости пропустили только в одном из семи предыдущих матчей Чемпионшипа. Правда, и забивает «Сток» не очень много.

    И еще одна важная деталь: «Сток» не очень хорошо играет в гостях. Одна победа и шесть поражений в десяти выездных матчах — это очень слабо.

    Прогноз и ставка

    На «Ковентри» в предстоящем матче можно поставить за 2.88, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Стока» — за 2.61.

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    По всей видимости, в этом матче абсолютно все, кроме самого главного — результативных ударов.

    Наша основная ставка — на ничью за 3.24.

    А также ставка на ничью со счетом 0:0 за 7.20. Результат, который устроит абсолютно всех.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,0 за 2.06. 0

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