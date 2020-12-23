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    Парижане легко возьмут три очка?

    ПСЖ — «Страсбур». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч чемпионата Франции 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Страсбур»
    Килиан Мбаппе
    В рамках 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграет дома со «Страсбуром» Встреча, которая пройдет 23 декабря в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Страсбур».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Декабря 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.27
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 10.30
  • Ставка!
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    ПСЖ

    ПСЖ с 32 набранными баллами разместился на третьей строке в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая дуэту лидеров один пункт.

    Как раз в играх с лидерами парижане и потеряли очки в последнее время. Так в минувшем туре они в гостях расписали мировую с «Лиллем», сыграв 0:0.

    А вот «Лиону» столичный коллектив и вовсе проиграл, потерпев от «ткачей» домашнее фиаско со счетом 0:1. Между этими играми он в родных стенах обыграл «Лорьян» — 2:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории парижская команда в текущем чемпионате добыла две виктории, раз сыграла вничью и потерпела два поражения, разница мячей составляет 18:5.

    «Страсбур»

    «Страсбур» с 14 зачетными пунктами находится на 16 позиции в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от опасной зоны всего лишь на два очка.

    В минувшем туре первенства «расинги» на своей арене потерпели фиаско от «Бордо» со счетом 0:2, тем самым они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

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    • В этот период коллектив на своей арене расписал мировые с «Ренном» (1:1) и «Мецем» (2:2), а также обыграл в гостевых встречах 4:0 «Нант» 2:0 «Анже».

    Пока на выезде «Страсбур» в этом чемпионате Франции играет бескомпромиссно, выиграв три игры при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 16:14.

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    В минувшем сезоне эти клубы провели только одну встречу, в которой ПСЖ дома выиграл со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСЖ — 1.34, победа «Страсбура» — 9.50, ничья — 6.00.

    После потерь очков в играх с главными конкурентами, парижане теперь должны выиграть легко. Ставим в этой встрече на викторию хозяев с форой -1,5. 0

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    ПСЖ — «Страсбур». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч чемпионата Франции 23 декабря 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Страсбур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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