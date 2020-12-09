«Аякс» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Лигу чемпионов 9 декабря 2020 года

«Аякс» встретится на своем поле с «Аталантой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Аякс» — «Аталанта».

«Аякс»

«Аякс» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов стартовал с поражения от «Ливерпуля», но затем исправно набирал очки в трех матчах.

Амстердамцы сыграли вничью с «Аталантой» (2:2) и дважды обыграли «Мидтьюлланд» (2:1 и 3:1).

Набрав семь очков, после четырех туров «Аякс» занимал второе место в группе D, но проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:1), из-за чего опустился на третью строчку и отстает от соперника на один балл.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Нидерландов амстердамцы лидирует с отрывом в два пункта. В 11-м туре перед грядущим матчем клуб проиграл дома «Твенте» (1:2).

«Аталанта»

Итальянская команда из города Бергамо находится на втором месте в турнирной таблице группы D с восемью набранными очками. Ей уже не удастся выиграть квартет, что уже удалось «Ливерпулю».

В первом туре Лиги чемпионов «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» в Дании (4:0). А затем подопечные Джана Пьеро Гасперини устроили голевую рубку с «Аяксом» (2:2).

В спаренных матчах с «Ливерпулем» итальянцы сперва проиграли (0:5), а позже завоевали три очка на «Энфилде» (2:0). Тем не менее, в 5-м туре не смогли победить «Мидтьюлланн» (1:1) дома.

В чемпионате Италии дела у «Аталанты» пока складываются не лучшим образом. В таблице Серии А команда опустилась на девятую строчку с 14 баллами на счету.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Аякс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40. 0