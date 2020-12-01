«Борнмут» — «Престон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Чемпионшипа 1 декабря 2020 года

Во вторник, 1 декабря, в 15-м туре английского Чемпионшипа «Борнмут» на своем стадионе «Виталити» сыграет с «Престоном». Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Престон».

«Борнмут»

«Борнмут», который по итогам прошедшего сезона покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.

После 14-ти сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «вишни» набрали 27 баллов и идут вторыми в турнирной таблице, отставая от лидера всего на один пункт.

В текущем розыгрыше первенства первой английской лиги коллектив потерпел только одно фиаско, уступив в начале ноября на выезде «Шеффилд Уэнсдей» (0:1). После того он выиграл три игры подряд, а накануне расписал гостевую мировую с «Ротерхэмом» (2:2).

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В текущем чемпионате «Бормут» на своей территории еще не знал горечи поражений, выиграв пять встреч при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 12:5.

«Престон»

«Перстон», завершивший минувший розыгрыш Чемпионшипа недалеко от зоны плей-офф, в текущем первенстве идет 16-м, находясь на расстоянии шести баллов от зоны вылета.

За всю турнирную дистанцию «неуязвимые» смогли пять раз победить, один поединок свели мировым исходом и восемь раз уходили с поля поверженными, забить удалось 17 голов, а пропустили 21 мяч.

Свои последние две игры «лилейно-белые» разгромно проиграли, поочередно уступив дома 0:3 «Блэкберну» и 1:4 на выезде «Уотфорду». Перед этими неудачами они дома одолели 1:0 «Шеффилд Уэнсдей», идущий в зоне вылета.

У «Престона» в текущем сезоне пока вторая гостевая статистика в лиге. В семи проведенных встречах команда четырежды победила, раз сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей — 15:11.

Последний раз между собой эти клубы играли более четырех лет тому назад в Кубке Лиги. И тогда «Престон» в гостях обыграл «Бормут» (3:2) по итогам овертайма.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.65, победа «Престона» — 5.60, ничья — 4.10.

У «Престона» неплохая выездная статистика в этом сезоне, но вряд ли гости смогут зацепиться за очки в игре с одним из лидеров первенства.

Наш прогноз и ставка — П1. 0