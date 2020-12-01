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    «Вишни» не отпустят лидера в отрыв?

    «Борнмут» — «Престон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Чемпионшипа 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Престон»
    Джуниор Станислас
    Во вторник, 1 декабря, в 15-м туре английского Чемпионшипа «Борнмут» на своем стадионе «Виталити» сыграет с «Престоном». Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Престон».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Декабря 2020 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:45 Престон Норт Энд Престон Норт Энд
  • Англия. Чемпионшип
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    «Борнмут»

    «Борнмут», который по итогам прошедшего сезона покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.

    После 14-ти сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «вишни» набрали 27 баллов и идут вторыми в турнирной таблице, отставая от лидера всего на один пункт.

    В текущем розыгрыше первенства первой английской лиги коллектив потерпел только одно фиаско, уступив в начале ноября на выезде «Шеффилд Уэнсдей» (0:1). После того он выиграл три игры подряд, а накануне расписал гостевую мировую с «Ротерхэмом» (2:2).

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    В текущем чемпионате «Бормут» на своей территории еще не знал горечи поражений, выиграв пять встреч при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 12:5.

    «Престон»

    «Перстон», завершивший минувший розыгрыш Чемпионшипа недалеко от зоны плей-офф, в текущем первенстве идет 16-м, находясь на расстоянии шести баллов от зоны вылета.

    За всю турнирную дистанцию «неуязвимые» смогли пять раз победить, один поединок свели мировым исходом и восемь раз уходили с поля поверженными, забить удалось 17 голов, а пропустили 21 мяч.

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    • Свои последние две игры «лилейно-белые» разгромно проиграли, поочередно уступив дома 0:3 «Блэкберну» и 1:4 на выезде «Уотфорду». Перед этими неудачами они дома одолели 1:0 «Шеффилд Уэнсдей», идущий в зоне вылета.

    У «Престона» в текущем сезоне пока вторая гостевая статистика в лиге. В семи проведенных встречах команда четырежды победила, раз сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей — 15:11.

    Последний раз между собой эти клубы играли более четырех лет тому назад в Кубке Лиги. И тогда «Престон» в гостях обыграл «Бормут» (3:2) по итогам овертайма.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.65, победа «Престона» — 5.60, ничья — 4.10.

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    У «Престона» неплохая выездная статистика в этом сезоне, но вряд ли гости смогут зацепиться за очки в игре с одним из лидеров первенства.

    Наш прогноз и ставка — П1. 0

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    «Борнмут» — «Престон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Чемпионшипа 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Борнмут» — «Престон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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