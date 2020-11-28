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    Возглавит ли «Ливерпуль» временно таблицу АПЛ?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»
    Мохаммед Салах
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 28 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Ноября 2020 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 15:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    После девяти сыгранных матчей в чемпионате эта команда имеет 9 баллов в своей копилке. В таблице АПЛ она находится на 16 позиции. От зоны вылета «Альбион» оторвался на 5 пунктов.

    В конце сентября «Брайтон» попрощался с Кубком лиги. Тогда на своем поле «чайки» были разгромлены «МЮ». После неудачи в этом поединке «Альбион» не мог победить в пяти турах АПЛ кряду.

    В начале октября «Брайтон» в гостях потерпел поражение от «Эвертона» (2:4). А затем подопечные Грэма Поттера дважды сыграли вничью. Миром «чайки» разошлись с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Вест Бромвичем» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    В первой ноябрьской встрече «Брайтон» проиграл «Тоттенхэму» (2:1), а затем была еще одна ничья. На сей раз в поединке с «Бернли» (0:0). Первую за долгое время победу «Альбион» добыл в матче с «Астон Виллой» (2:1).

    «Ливерпуль»

    Действующие чемпионы Англии пока идут вторыми в таблице Премьер-лиги с 20 очками в копилке. Столько же баллов имеет и «Тоттенхэм», который на данный момент лидирует.

    После двух неудачных матчей в АПЛ кряду, в которых красные проиграли «Астон Вилле» (2:7) и разошлись миром с «Эвертоном» (2:2), «Ливерпуль» добыл три победы в четырех встречах в чемпионате.

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    • В этих поединках подопечные Юргена Клоппа взяли верх над «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Вест Хэмом» (2:1), сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) и раскатали «Лестер» (3:0).

    В Лиге чемпионов «мерсисайдцы» в трех стартовых турах обыграли «Аякс» (1:0), «Мидтьюлланн» (2:0) и «Аталанту» (5:0). А в минувшую среду «Ливерпуль» на «Энфилде» уступил соперникам из Бергамо (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» в матче 10-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 5.50, ничья оценивается в 4.24, а победа «Ливерпуля» — в 1.64.

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    В последних четырех турах чемпионата «Ливерпуль» был хорош. Команда Клоппа исправила многие свои косяки и максимально приблизилась к первой строчке.

    В предстоящем поединке красные могут обеспечить себе временное лидерство, чтобы потом спокойно ждать результатов «Тоттенхэма». Наши прогноз и ставка — победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.64. 0

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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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