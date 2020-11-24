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    Станет ли домашняя игра легкой прогулкой для «Юве»?

    «Ювентус» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Ференцварош»
    Криштиану Роналду
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Ференцварош».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 24 Ноября 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    «Ювентус»

    Туринская команда в трех еврокубковых играх завоевала 6 очков. В квартете G она сейчас находится на втором месте. От «Барселоны» итальянцев отделяет дистанция в 3 пункта.

    В стартовом матче ЛЧ «Ювентус» в гостях легко разобрался с «Динамо» Киев (2:0). А после этой встречи «бьянконери» расписали мировую с «Вероной» в домашнем первенстве (1:1).

    В следующем еврокубковом поединке подопечные Андреа Пирло уступили «Барселоне» (0:2). А в третьем туре Лиги чемпионов была разгромная победа над «Ференцварош» (4:1). Между этими матчами «Юве» прихлопнул «Специю» в Серии А (4:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В двух недавних поединках чемпионата «старая синьора» разошлась миром с «Лацио» (1:1) и прихлопнула «Кальяри» (2:0). В таблице Серии А «Ювентус» идет четвертым с 16 очками на счету.

    «Ференцварош»

    Футбольный клуб из Венгрии за три игры в Лиге чемпионов сумел заработать всего 1 очко. В таблице группы G команда идет последней. От зоны Лиги Европы она отстает по дополнительным показателям.

    В трех турах Лиги чемпионов «Ференцварош» крупно влетел «Барселоне» на «Камп Ноу» (1:5), расписал дома мировую с «Динамо» Киев (2:2), а также был разгромлен «Ювентусом» (1:4).

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    • Между этими матчами подопечные Сергея Реброва в Высшей лиге Венгрии победили «Уйпешт» (2:0) и сыграли вничью с «МОЛ Фехервар» (1:1). В десятом туре чемпионата «орлы» раскатали «Мезьокьовешд» (3:0).

    Далее в Кубке Венгрии «Ференцварош» разбил «Бичке» (5:0), а в домашнем первенстве он обыграл «Гонвед» (1:0). В таблице Высшей лиги команда Реброва лидирует с 23 очками, добытыми в 9 матчах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.10. Ничья оценивается в 11.0, а победа «Ференцварош» — в 28.0.

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    В грядущем матче «Юве» сумеет заработать 3 очка. В подобных играх сильнейшая команда часто кладет в ворота аутсайдера пачку мячей.

    Учитывая, что нападение туринцев сейчас в хорошей форме, команда Пирло не против, чтобы их домашняя игра запомнилась победой с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет оба тайма с коэффициентом 1.79. 0

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    «Ювентус» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Ференцварош». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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