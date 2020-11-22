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    Как сыграют лидеры АПЛ с «Ливерпулем» на «Энфилде»?

    «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 1.59) на тоталы в матче АПЛ 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лестер»
    Диогу Жота
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 22 ноября. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Ноября 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:15 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    В ходе восьми поединков Премьер-лиги ливерпульский гранд набрал 17 баллов, благодаря чему он расположился на втором месте в таблице и отстает от «Лестера» на 1 очко.

    На данном этапе АПЛ «Ливерпуль» пропустил больше остальных клубов — 16 голов. Во многом на такие показатели в защите повлияло разгромное поражение от «Астон Виллы» в четвертом туре (2:7).

    А после потери очков в Бирмингеме подопечные Юргена Клоппа расписали мировую с «Эвертоном» (2:2). В трех следующих играх чемпионата красные победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Вест Хэм» (2:1) и расписали мировую с «Ман Сити» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В Лиге чемпионов «Ливерпуль» идет без потерь. В трех поединках «мерсисайдцы» заработали 9 очков. В еврокубковых встречах команда Клоппа обыграла «Аякс» (1:0), «Мидтьюлланн» (2:0) и «Аталанту» (5:0).

    «Лестер»

    Команда из одноименного города занимает первое место в зачете Премьер-лиги с 18 баллами на счету. От ближайших соперников она оторвалась всего на 1 пункт.

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    • В октябре «Лестер» остался без очков в двух встречах кряду. В одном из проигранных матчей синие были слабее «Вест Хэма» (0:3), а во втором они уступили «Астон Вилле» (0:1).

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    • Но в трех других играх Премьер-лиги «лисы» добыли максимум баллов. Подопечные Брендана Роджерса взяли верх над «Арсеналом» (1:0), «Лидсом» (4:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0).

    Как и у «Ливерпуля», дела у «Лестера» в еврокубках также складываются хорошо. В трех поединках в Лиге Европы «Сити» переиграл «Зарю» (3:0), АЕК (2:1) и «Брагу» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ливерпуля» в игре 9-го тура английской Премьер-лиги оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Лестера» — 3.90.

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    На «Энфилде» команда Клоппа выложится на максимум, чтобы в очном поединке с «лисами» вернуть себе первую строчку в таблице.

    Ну и «Лестеру» нет смысла отсиживаться в защите, поскольку даже ничья может в итоге лишить коллектив Роджерса лидерства. От битвы лучших на данный момент клубов АПЛ стоит ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.59. 0

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