«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 1.59) на тоталы в матче АПЛ 22 ноября 2020 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 22 ноября. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер».

«Ливерпуль»

В ходе восьми поединков Премьер-лиги ливерпульский гранд набрал 17 баллов, благодаря чему он расположился на втором месте в таблице и отстает от «Лестера» на 1 очко.

На данном этапе АПЛ «Ливерпуль» пропустил больше остальных клубов — 16 голов. Во многом на такие показатели в защите повлияло разгромное поражение от «Астон Виллы» в четвертом туре (2:7).

А после потери очков в Бирмингеме подопечные Юргена Клоппа расписали мировую с «Эвертоном» (2:2). В трех следующих играх чемпионата красные победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Вест Хэм» (2:1) и расписали мировую с «Ман Сити» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» идет без потерь. В трех поединках «мерсисайдцы» заработали 9 очков. В еврокубковых встречах команда Клоппа обыграла «Аякс» (1:0), «Мидтьюлланн» (2:0) и «Аталанту» (5:0).

«Лестер»

Команда из одноименного города занимает первое место в зачете Премьер-лиги с 18 баллами на счету. От ближайших соперников она оторвалась всего на 1 пункт.

В октябре «Лестер» остался без очков в двух встречах кряду. В одном из проигранных матчей синие были слабее «Вест Хэма» (0:3), а во втором они уступили «Астон Вилле» (0:1).

Но в трех других играх Премьер-лиги «лисы» добыли максимум баллов. Подопечные Брендана Роджерса взяли верх над «Арсеналом» (1:0), «Лидсом» (4:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0).

Как и у «Ливерпуля», дела у «Лестера» в еврокубках также складываются хорошо. В трех поединках в Лиге Европы «Сити» переиграл «Зарю» (3:0), АЕК (2:1) и «Брагу» (4:0).

Прогноз и ставка

Победа «Ливерпуля» в игре 9-го тура английской Премьер-лиги оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Лестера» — 3.90.

На «Энфилде» команда Клоппа выложится на максимум, чтобы в очном поединке с «лисами» вернуть себе первую строчку в таблице.

Ну и «Лестеру» нет смысла отсиживаться в защите, поскольку даже ничья может в итоге лишить коллектив Роджерса лидерства. От битвы лучших на данный момент клубов АПЛ стоит ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.59. 0