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    Выберется ли Молдавия из зоны вылета?

    Косово — Молдавия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Молдавия
    Александр Белоусов
    В шестом туре Лиги наций сборная Косова будет принимать сборную Молдавии в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Фадил Вокрри» 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Косово — Молдавия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 18 Ноября 2020 года
    Косово
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Косово 22:45 Молдавия Молдавия
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    Косово

    После пяти поединков Лиги наций косовары имеют на своем счету всего 2 очка. С такими показателями они были далеки от гонки за лидерство, а вот от зоны плей-аута команду отделяет всего 1 балл.

    В первом туре Лиги наций сборная Косова сумела вырвать ничью у Молдавии (1:1). А в следующем матче «золотые парни» на своем поле потерпели поражение от Греции (1:2).

    В октябре сборная Косова провела товарищеский поединок с Северной Македонией, в котором она проиграла (1:2). Позже в Лиге наций подопечные Бернара Шалланда уступили Словении (0:1) и расписали мировую с Грецией (0:0).

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    В ходе ноябрьского созыва команда Косова провела контрольную встречу с Албанией, где в очередной раз была слабее (1:2). А в Лиге наций косовары остались без очков в матче со Словенией (1:2).

    Молдавия

    В своих пяти играх Лиги наций молдавская сборная заработала всего 1 очко, забила 1 гол и пропустила 10 мячей в свою сетку. В турнирной таблице группы 3 Лиги C она находится на последнем месте.

    Первая встреча с Косово, прошедшая на нейтральном поле в Парме, закончилась ничьей (1:1). С тех пор Молдавия в Лиге наций не набирала очков. Во втором туре эта команда уступила Словении (0:1).

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    • Затем в октябрьской товарищеской встрече подопечные Энгина Фырата были разгромлены Италией (0:6). Позже в Лиге наций его команда проиграла Греции (0:2) и Словении (0:4).

    В ноябре сборная Молдавии встретилась с Россией в контрольном матче, в котором голов не было (0:0). А в пятом туре Лиги наций коллектив Фырата оказался слабее Греции (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу сборной Косова в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 4.70, а на победу Молдавии — 8.30.

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    Разумеется, для сохранения прописки в Лиге C гостям грядущего поединка нужно выигрывать. Однако тягаться с косоварами на их поле будет сложно.

    Команда хозяев попытается завоевать 3 очка, но разгрома от этого матча ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — победа Молдавии с форой +1.5 за 1.70. 0

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    Косово — Молдавия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Косово — Молдавия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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