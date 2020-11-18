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    Италия обеспечит себе выход в плей-офф?

    Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина — Италия
    Андреа Белотти
    В заключительном 6 туре Лиги наций сборная Италии на выезде сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Поединок пройдет в Сараево на стадионе «Грбавица». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. Прогноз на Босния и Герцеговина — Италия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 18 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 8.80
  • X
  • 5.05
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    Босния и Герцеговина

    Для боснийцев уже все кончено. Команда вылетает в Лигу B. Сейчас у хозяев 2 очка в 5 турах, 3 поражения и 2 ничьи.

    Сборная Боснии и Герцеговины уступила в двух последних поединках. Со счетом 1:3 «сине-желтые» проиграли Нидерландам и с результатом 0:3 команда проиграла на выезде Польше.

    Отметим и поражение от Ирана (0:2) в контрольном матче. Оно стало третьим в серии. В целом «драконы» оставались без побед в семи выступлениях.

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    Дома подопечные Душана Баевича выступают неуверенно. В пяти играх только два забитых гола и лишь одна ничья. Все остальные результаты — это фиаско.

    Италия

    Италия скромно, но уверенно идет к плей-офф. Сейчас команда Манчини имеет 9 очков, лидируя в группе. «Лазурная команда» опережает голландцев на один пункт, а поляков — на два.

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    • Этот сбор гости проводят хорошо. Разгромив в контрольном матче эстонцев (4:0), итальянцы обыграли Польшу (2:0).

    Беспроигрышная серия сборной Италии достигла отметки в 21 поединок. За шесть прошлых выступления «сине-белые» пропустили только один раз.

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    Вместе с Португалией итальянцы имеют наилучший показатель надежности — только 2 пропущенных гола в Лиге наций.

    Прогноз и ставка

    На Боснию и Герцеговину букмекеры поставили 9.20. Победа Италии оценивается цифрой 1.32, а на ничью в этой игре предлагают 5.10.

    Боснийцы пропустили за два тура 6 голов. Итальянцы неплохо забивали на этом сборе. Хотим предложить вариант «победа Италии с форой -1.5» за 2.06. Надежность обороны итальянцев сыграет решающую роль.

    Команда Манчини знает, что ей нельзя ошибаться и нужно побеждать, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Учитывая то, как мало пропускает итальянская сборная, можем поставить на исход «обе забьют: нет» за 1.89. 0

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    Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Босния и Герцеговина — Италия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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