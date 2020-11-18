Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

В заключительном 6 туре Лиги наций сборная Италии на выезде сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Поединок пройдет в Сараево на стадионе «Грбавица». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. Прогноз на Босния и Герцеговина — Италия.

Босния и Герцеговина

Для боснийцев уже все кончено. Команда вылетает в Лигу B. Сейчас у хозяев 2 очка в 5 турах, 3 поражения и 2 ничьи.

Сборная Боснии и Герцеговины уступила в двух последних поединках. Со счетом 1:3 «сине-желтые» проиграли Нидерландам и с результатом 0:3 команда проиграла на выезде Польше.

Отметим и поражение от Ирана (0:2) в контрольном матче. Оно стало третьим в серии. В целом «драконы» оставались без побед в семи выступлениях.

Все прогнозы на Лигу наций

Дома подопечные Душана Баевича выступают неуверенно. В пяти играх только два забитых гола и лишь одна ничья. Все остальные результаты — это фиаско.

Италия

Италия скромно, но уверенно идет к плей-офф. Сейчас команда Манчини имеет 9 очков, лидируя в группе. «Лазурная команда» опережает голландцев на один пункт, а поляков — на два.

Этот сбор гости проводят хорошо. Разгромив в контрольном матче эстонцев (4:0), итальянцы обыграли Польшу (2:0).

Беспроигрышная серия сборной Италии достигла отметки в 21 поединок. За шесть прошлых выступления «сине-белые» пропустили только один раз.

Вместе с Португалией итальянцы имеют наилучший показатель надежности — только 2 пропущенных гола в Лиге наций.

Прогноз и ставка

На Боснию и Герцеговину букмекеры поставили 9.20. Победа Италии оценивается цифрой 1.32, а на ничью в этой игре предлагают 5.10.

Боснийцы пропустили за два тура 6 голов. Итальянцы неплохо забивали на этом сборе. Хотим предложить вариант «победа Италии с форой -1.5» за 2.06. Надежность обороны итальянцев сыграет решающую роль.

Команда Манчини знает, что ей нельзя ошибаться и нужно побеждать, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Учитывая то, как мало пропускает итальянская сборная, можем поставить на исход «обе забьют: нет» за 1.89. 0