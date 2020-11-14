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    «Рыбаки» станут ближе к Лиге С?

    Латвия — Фарерские острова. Прогноз (к. 1.69) и ставки на Лиги наций УЕФА 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Фарерские острова
    Фарерские острова — Латвия
    В пятом туре Лиги наций Дивизиона Д сборная Латвии дома сыграет с командой Фарерских островов. Встреча, которая пройдет в Риге на стадионе «Даугава», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Латвия — Фарерские острова.

    Латвия

    Сборная Латвии, которая в своем послужном списке имеет участие в финальной части Евро-2004, в последнее время сильно сдала и теперь имеет разборки только с «карликами».

    За два розыгрыша Лиги наций «красно-бело-красные» еще ни разу не побеждали. В прошлом турнире они четыре раза сыграли вничью и дважды проиграли, в текущей компании было три мировых результата и одно фиаско.

    Поражение состоялось как раз в прошлом туре ЛН, где латвийцы в родных стенах проиграли Мальте со счетом 0:1, пропустив на седьмой компенсированной минуте. Также они в этом турнире поделили очки со своим предстоящим противником и мальтийцами (по 1:1) в гостях, а также с Андоррой (0:0) дома.

    Календарь и таблица Лиги наций

    За последние три турнира (две Лиги наций и отбор к Евро-2020) прибалтийцы выиграли лишь раз. Что правда, одолев в родных стенах неслабую сборную Австрию со счетом 1:0.

    Фарерские острова

    Сборная Фарерских островов, напротив, делает успехи в последнее время. После провальной компании отбора Евро-2020, где было девять поражений, островитяне очень близки к повышению в классе в Лиге наций.

    За четыре проведенные тура в Дивизионе Д своего квартете «рыбаки» одержали три виктории и раз расписали мировую. С 10 очками они идут первыми с отрывом в пять очков от второй позиции.

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    • Коллектив из североатлантического архипелага в данном турнире дважды положил на лопатки Андорру (2:0 и 1:0), одолел в родных стенах Мальту (3:2) и расписал мировую дома с латвийцами (1:1).

    Между собой эти сборные играли четырежды. Три раза победитель не был выявлен (0:0 и дважды по 1:1), а еще раз выиграли островитяне в Латвии — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Латвии предлагают — 2.20.

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    На викторию Фарер дают — 3.52, ничья оценена — в 3.18.

    В случаи непроигрыша Фарер в данном поединке, и потери очков мальтийцами, «рыбаки» досрочно поднимутся в Лигу С. Прогнозируем, что фарерцы приложат в этой игре максимум усилий для достижения нужного исхода. Ставим в этой встрече на Х2. 0

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    Латвия — Фарерские острова. Прогноз (к. 1.69) и ставки на Лиги наций УЕФА 14 ноября 2020 года. Прогноз на Латвия — Фарерские острова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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