Аргентина — Парагвай. Прогноз (к. 1.98) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022

Сборна Аргентины встретится на своем поле с Парагваем в рамках отбороного турнира на чемпионат мира 2022 года. Игра пройдет в Буэнос-Айресе, начало — в 03:00 мск. Прогноз на Аргентина — Парагвай.

Аргентина

Старт сборной Аргентины в отбое на чемпионат мира в Катаре получился нервным, но самое главное, что результата команда добилась.

После двух матчей в активе аргентинцев шесть очков. Учитывая, как в предыдущие годы Аргентина начинала квалификацию, сейчас это почти сенсация.

В первом туре Аргентина выиграла на своем поле у Эквадора. Очень непростой матч, в котором все решил гол Лионеля Месси с пенальти.

А потом был сложнейший выезд в Боливию. После пропущенного гола в середине первого тайма могла показаться, что Аргентина обречена, но в итоге — и здесь победа.

На самом деле, выиграть у сборной Боливии в гостях — это действительно в каком-то смысле достижение, с учетом того, в каких условиях приходится там играть. Не каждый организм сумеет быстро адаптироваться к высокогорью.

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Однако надо отметить, что игра сборной Аргентины многих разочаровала. В принципе, ничего нового. Игра Аргентины, как всегда, зависит от отдельных футболистов.

Парагвай

Кто-то, возможно, удивится, но сборная Парагвая пока тоже ни разу не проигрывала в текущем отборе.

Квалификацию Парагвай начал с домашнего матча против сборной Перу, который завершился вничью — 2:2. Сначала команда Эдуардо Бериссо проигрывала, потом повела в счете, но в итоге упустила победу.

Три очка Парагвай набрал в гостевом матче против Венесуэлы, забив единственный гол незадолго до финального свистка.

Прогноз и ставка

Победу Аргентины букмекеры предлагают за 1.36, на ничью можно поставить за 5.70, а на Парагвай — за 10.75.

С одной стороны, все очевидно — Аргентина с Месси должны легко побеждать, но с другой — сколько раз в подобных случаях все получалось наоборот.

Парагваю в таком матче абсолютно нечего терять, аргентинцев гости при этом точно не боятся, поэтому ставить на хозяев не самая лучшая идея.

Наш выбор — ставка на то, что обе команды забьют в предстоящем матче за 1.98. А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.90. Самое интересное начнется после перерыва. 0