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    Поединок не порадует результативностью?

    Сан-Марино — Латвия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Латвия
    Сборная Сан-Марино
    11 ноября сборная Сан-Марино на своем поле сыграет с национальной командой Латвии в товарищеском поединке. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Сан-Марино — Латвия.

    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино в своей последней проведенной игре, сыграв вничью на выезде с Лихтенштейном (0:0) в ЛН, прервала свою проигрышную серию, длившуюся с 2014 года.

    Две другие встречи в рамках текущего розыгрыша Лиги наций «сиятельные» проиграли. На своей арене они потерпели фиаско от лихтенштейнцев (0:2) и от Гибралтара (0:1) на выезде.

    Стоит отметить, что в ЛН «футбольный карлик» еще не забивал, а пропустил в этом турнире 19 мячей в девяти проведенных поединках.

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    К слову, сборная Сан-Марино за последние три турнира смогла забить только один гол, отметившись в воротах Казахстана (1:3) в отборочном турнире к Евро-2020.

    Латвия

    Сборная Латвии в последние годы скатилась с крепкого середняка до аутсайдера. За последние три турнира латвийцы одержали лишь одну викторию, обыграв дома 1:0 в отборе к Евро-2020 Австрию.

    В Лиге наций прибалтицы еще не знали радости победы. В минувшем розыгрыше они четыре раза сыграли вничью и дважды уступили, а в этом три раза расписали мировую и один матч проиграли.

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    • Фиаско как раз было в последней сыгранной игре, где Латвия на своем поле уступила Мальте (0:1) в ЛН, пропустив на седьмой компенсированной минуте встречи.

    В трех других поединках латвийцы делили очки с оппонентами — с Андоррой (0:0) дома, Фарерами (1:1) в гостях и мальтицами (1:1) на выезде.

    Эти сборные провели четыре очные встречи. Трижды выиграла Латвия (3:0 и дважды по 1:0) и раз была ничья (1:1).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Латвии предлагают — 1.30.

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    На викторию Сан-Марино дают — 11.00, ничья оценена — в 4.90.

    Оба коллектива имеют огромные проблемы в завершающей стадии. Вполне возможно, что и очная их игра не принесет большого количества забитых голов. Наша ставка на эту встречу — ТМ 2,5. 0

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    Сан-Марино — Латвия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Сан-Марино — Латвия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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