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    Румыны прервут свою неудачную серию?

    Румыния — Белоруссия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Белоруссия
    Николае Станчу
    Сборная Румынии 11 ноября на своем поле сыграет с национальной командой Белоруссии в контрольном поединке. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Румыния — Белоруссия.

    Румыния

    Сборная Румынии в этом году провела пять матчей. Четыре из них пришлись на новый розыгрыш Лиги наций и один поединок состоялся в рамках плей-офф Евро-2020.

    За право сыграть в финальной части континентального турнира «трехцветные» уступили на выезде команде Исландии со счетом 1:2 и отложили планы сыграть на крупном турнире до 2022 года.

    В ЛН «желтые» выступаю крайне неудачно. Начали они этот турнир с домашней мировой с Северной Ирландии (1:1), играя большую часть в численном перевесе, а затем добыли неожиданную викторию в гостях над Австрией — 3:2.

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    Последние две игры румыны проиграли, поочередно крупно уступив на выезде Норвегии (0:4) и минимально проиграв на своей территории 0:1 австрийцам. Шансов на повышение у команды практически нет.

    Белоруссия

    Национальная команда Белоруссии также имела шанс пробиться в финальную часть континентального турнира, но проиграла на выезде Грузии (0:1) и осталась за бортом Евро-2020.

    А вот выступление в Лиге наций, где «белые крылья» играют в дивизионе С, проходит вполне удачно. Начали этот турнир они с домашнего фиаско от Албании (0:2), но затем не проигрывают.

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    • В этот период белорусы дважды смогли одолеть сборную Казахстана (2:0 дома и 2:1 на выезде), а также расписали гостевую мировую с командой Литвы, сыграв 2:2.

    На данный момент Белоруссия лидирует в своем квартете и если хорошо проведет ноябрьские матчи Лиги наций, то сможет повыситься в классе.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Последний раз эти команды играли в отборе к Евро-2020. И тогда оба поединке победителя не выявили — 2:2 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Румынии предлагают — 1.60.

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    На викторию Белоруссии дают — 7.20, ничья оценена — в 3.95.

    Белорусы поберегут силы на важные матчи ЛН, а румыны постараются прервать свою 3-матчевую серию поражений. Поэтому в данном поединке ставим на викторию хозяев. 0

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    Румыния — Белоруссия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Румыния — Белоруссия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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