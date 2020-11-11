Румыния — Белоруссия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

Сборная Румынии 11 ноября на своем поле сыграет с национальной командой Белоруссии в контрольном поединке. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Румыния — Белоруссия.

Румыния

Сборная Румынии в этом году провела пять матчей. Четыре из них пришлись на новый розыгрыш Лиги наций и один поединок состоялся в рамках плей-офф Евро-2020.

За право сыграть в финальной части континентального турнира «трехцветные» уступили на выезде команде Исландии со счетом 1:2 и отложили планы сыграть на крупном турнире до 2022 года.

В ЛН «желтые» выступаю крайне неудачно. Начали они этот турнир с домашней мировой с Северной Ирландии (1:1), играя большую часть в численном перевесе, а затем добыли неожиданную викторию в гостях над Австрией — 3:2.

Все прогнозы на футбол

Последние две игры румыны проиграли, поочередно крупно уступив на выезде Норвегии (0:4) и минимально проиграв на своей территории 0:1 австрийцам. Шансов на повышение у команды практически нет.

Белоруссия

Национальная команда Белоруссии также имела шанс пробиться в финальную часть континентального турнира, но проиграла на выезде Грузии (0:1) и осталась за бортом Евро-2020.

А вот выступление в Лиге наций, где «белые крылья» играют в дивизионе С, проходит вполне удачно. Начали этот турнир они с домашнего фиаско от Албании (0:2), но затем не проигрывают.

В этот период белорусы дважды смогли одолеть сборную Казахстана (2:0 дома и 2:1 на выезде), а также расписали гостевую мировую с командой Литвы, сыграв 2:2.

На данный момент Белоруссия лидирует в своем квартете и если хорошо проведет ноябрьские матчи Лиги наций, то сможет повыситься в классе.

Календарь и таблица Лиги наций

Последний раз эти команды играли в отборе к Евро-2020. И тогда оба поединке победителя не выявили — 2:2 и 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Румынии предлагают — 1.60.

На викторию Белоруссии дают — 7.20, ничья оценена — в 3.95.

Белорусы поберегут силы на важные матчи ЛН, а румыны постараются прервать свою 3-матчевую серию поражений. Поэтому в данном поединке ставим на викторию хозяев. 0