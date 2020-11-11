Португалия — Андорра. Прогноз (к. 1.68) и ставки на международный товарищеский матч 11 ноября 2020 года

11 ноября сборная Португалии встретится со сборной Андорры в рамках международного товарищеского матча. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Андорра.

Португалия

Команда Фернанду Сантуша не проигрывает уже 7 матчей — 5 побед и две ничьи.

В своей группе Лиги наций португальцы лидируют, поскольку победили в трех играх. Тяжелая борьба будет с французами, которые имеют те же 10 очков.

Португалия не пропускала в последних четырех выступлениях. Дважды хозяева одолели Швецию (2:0 и 3:0), а также по разу сыграли в нулевую ничью с Испанией и Францией.

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«Красно-зеленые» хорошо выступили в квалификационном раунде Евро-2020, однако там «команда избранных» потерпела единственное поражение за весь календарный год от Украины (1:2).

Андорра

Андорра — явный андердог этого противостояния. Команда не выделяется на международной арене и выступает в низшей лиге D, где набрала только два очка.

Гости в последних встречах дважды сыграли в нулевую ничью с Мальтой и Латвией. Это самые положительные результаты андорцев за последнее время.

Кроме этих ничьих команда дважды уступила Фарерам (0:2 и 0:1). Кроме того, было поражение и в товарищеской встрече с «Кабо-Верде» (1:2).

Конечно, Андорра стала сильнее и уже не проигрывает всем подряд с большим счетом, но все же до Португалии еще далеко. К примеру, в прошлом году команда пропустила только по два мяча от Турции и ИсландиИ, а также только 3 гола от Франции.

Прогноз и ставка

Самый низкий коэффициент 1.01 букмекеры дают на Португалию. Андора оценена цифрой 65.0, а на ничью в этом матче предлагают 29.0.

Вся команда сборной Португалии состоит из сильных игроков и даже в случае ротации хозяева без труда должны вкинуть два-три мяча. Голы в ответ, конечно же, маловероятны. Андоррцы за всю историю противостояний с португальцами забили только раз. Прогнозируем победу первых с форой -3.5 за 1.68.

Андорра частенько пропускает в первом тайме. Ставим на тотал первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.63. 0