ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликВеликолепная девятка: европейские тренеры, оформившие «Золотой хет-трик» Ансу ФатиРоналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность Давид АлабаТрансферный дайджест. 3-9 ноября
  • 22:13
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:43
    • СКА на выезде переиграл «Йокерит»
  • 21:32
    • «Ак Барс» на выезде разобрался с «Торпедо»
  • 15:48
    • Кубок России: состоялась жеребьевка 1/8 финала
  • 12:30
    • Стала известна дата старта нового сезона НБА
  • 18:05
    • РПЛ: Согласование количества зрителей на трибунах на матчах в Москве будет проходить перед каждым туром
  • 17:24
    • Спортивный директор ПСЖ: Мы можем себе позволить купить Роналду
    Все новости спорта

    Португалия без проблем справится с Андоррой

    Португалия — Андорра. Прогноз (к. 1.68) и ставки на международный товарищеский матч 11 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Андорры Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на Португалия — Андорра
    Криштиану Роналду
    11 ноября сборная Португалии встретится со сборной Андорры в рамках международного товарищеского матча. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Андорра.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Ноября 2020 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 22:45 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.03
  • X
  • 17.00
  • 2
  • 40.00
  • Ставка!
    •

    Португалия

    Команда Фернанду Сантуша не проигрывает уже 7 матчей — 5 побед и две ничьи.

    В своей группе Лиги наций португальцы лидируют, поскольку победили в трех играх. Тяжелая борьба будет с французами, которые имеют те же 10 очков.

    Португалия не пропускала в последних четырех выступлениях. Дважды хозяева одолели Швецию (2:0 и 3:0), а также по разу сыграли в нулевую ничью с Испанией и Францией.

    Все прогнозы на футбол

    «Красно-зеленые» хорошо выступили в квалификационном раунде Евро-2020, однако там «команда избранных» потерпела единственное поражение за весь календарный год от Украины (1:2).

    Андорра

    Андорра — явный андердог этого противостояния. Команда не выделяется на международной арене и выступает в низшей лиге D, где набрала только два очка.

  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
  • Куда уйдет звезда «Баварии», где ждут Холанна через два года, какое решение примет Месси и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Гости в последних встречах дважды сыграли в нулевую ничью с Мальтой и Латвией. Это самые положительные результаты андорцев за последнее время.

    Кроме этих ничьих команда дважды уступила Фарерам (0:2 и 0:1). Кроме того, было поражение и в товарищеской встрече с «Кабо-Верде» (1:2).

    100ПолучитьБонус для новичков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Конечно, Андорра стала сильнее и уже не проигрывает всем подряд с большим счетом, но все же до Португалии еще далеко. К примеру, в прошлом году команда пропустила только по два мяча от Турции и ИсландиИ, а также только 3 гола от Франции.

    Прогноз и ставка

    Самый низкий коэффициент 1.01 букмекеры дают на Португалию. Андора оценена цифрой 65.0, а на ничью в этом матче предлагают 29.0.

    Вся команда сборной Португалии состоит из сильных игроков и даже в случае ротации хозяева без труда должны вкинуть два-три мяча. Голы в ответ, конечно же, маловероятны. Андоррцы за всю историю противостояний с португальцами забили только раз. Прогнозируем победу первых с форой -3.5 за 1.68.

    Андорра частенько пропускает в первом тайме. Ставим на тотал первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.63. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Иртыш Омск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Литва — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Румыния — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нидерланды — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • 00:22 06/11/2020     Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     «Фейенорд» — ЦСКА
  • И эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну
    • 03:03 06/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Португалия — Андорра. Прогноз (к. 1.68) и ставки на международный товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Португалия — Андорра. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры