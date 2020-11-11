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    Обыграет ли Франция команду Финляндии на «Стад де Франс»?

    Франция — Финляндия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбольный товарищеский матч 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Финляндия
    Килиан Мбаппе
    В среду, 11 ноября, сборная Франции на своем поле примет команду Финляндии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на «Стад де Франс», начнется в 23:10 по московскому времени. Прогноз на Франция — Финляндия.

    Франция

    Сборная Франции выступает в третьей группе элитного дивизиона Лиги наций, где после четырех сыгранных туров занимает второе место.

    Набрав 10 очков, «трехцветные» имеют одинаковое количество баллов с Португалией, которой уступают по дополнительным показателям.

    Подопечные Дидье Дешама успели дважды обыграть Хорватию (4:2 и 2:1), выиграть у Швеции (1:0), а также разойтись миром с португальцами (0:0).

    В единственном товарищеском матче в 2020 году французы разгромили команду Украины (7:1).

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    Дидье Дешам в ближайших встречах может рассчитывать практически на всех ведущих игроков. В расположение сборной из-за травм не приехали только Набиль Фекир и Блез Матюиди.

    Финляндия

    Сборная Финляндии выступает в лиге B, где в своей четвертой группе занимает второе место по итогам четырех сыгранных туров.

    «Филины» имеют на своем счету 9 набранных очков, всего на один балл отставая от команды Уэльса.

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    • Подопечные Маркку Канервы дважды обыграли Ирландию (1:0 и 1:0), переиграли Болгарию (2:0), но уступили валлийцам (0:1).

    В октябрьском товарищеском матче финны в Гданьске потерпели крупное поражение от Польши (1:5).

    Из-за травм в расположение сборной не приехали Ласси Лаппалайнен, Томас Лам и Яссе Туоминен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Франции — 1.22, победа Финляндии — 14.00, ничья — 5.40.

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    Обе сборные в скором времени проведут важные встречи в Лиге наций, так что в очной товарищеской игре у них будет шанс довести свой футбол до совершенства.

    В Лиге наций «филины» неплохо смотрятся на фоне Уэльса, Болгарии и Ирландии. Они мало пропускают и ведут борьбу за повышение в классе.

    Однако уровень сборной Франции намного выше — это действующий чемпион мира. Если уж финны так крупно проиграли поляком в Гданьске, то что же их ждет на «Стад де Франс»?

    Нам кажется, что подопечные Дешама уверенно выиграют, поэтому наш прогноз и ставка — «победа сборной Франции с форой -1,5» за 1.70.

    Еще один интересный вариант — «победа сборной Франции и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.86. 0

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    Франция — Финляндия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбольный товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Франция — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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