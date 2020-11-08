«Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Ла Лиги 8 ноября 2020 года

В 10-м туре чемпионата Франции «Лион» будет принимать «Сент-Этьен». Игра пройдет на стадионе «Групама Стэдиум» 8 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен».

«Лион»

В девяти турах французского первенства команда из одноименного города заработала 14 баллов. В таблице чемпионата она находится на седьмой позиции и отстает от топ-5 на три очка.

На старте первенства «Лион» разгромили «Дижон» (4:1). А в следующем туре была нулевая ничья с «Бордо» (0:0).

Первое и пока единственное поражение в Лиге 1 «Львы» потерпели от «Монпелье» в гостях (1:2). В четвертом туре они расписали мировую с «Нимом» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В пяти следующих матчах подопечные Гарсии завоевали три балла в матчах с «Лорьяном» (1:1), «Марселем» (1:1) и «Лиллем» (1:1), а также шесть в играх со «Страсбургом» (3:2) и «Монако» (4:1).

«Сент-Этьен»

В новом чемпионате «Сент-Этьен» провел девять матчей. Команда Клода Пюэля в первом туре выиграла на своем поле у «Лорьяна» со счетом 2:0.

В своем втором поединке первенства «Стефануа» переиграли дома «Страсбург» (2:0). Победная серия продолжилась и в третьем туре — против «Марселя» (2:0) на выезде.

С тех пор коллектив не знает побед. Эта серия начала с четвертого поединка Лиги 1 на выезде против «Нанта» со счетом 2:2.

Более того, после этого у клуба началась пятиматчевая серия из одних поражений, которая не закончилась до сих пор. Как результат, подопечные Пюэля опустились на 13-е место.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20. 0