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    Огорчит ли ЦСКА команду Дика Адвоката?

    «Фейенорд» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фейенорд» — ЦСКА
    Дик Адвокат
    В рамках третьего тура Лиги Европы голландский «Фейенорд» дома примет московский ЦСКА. Команды встретятся 5 ноября на арене «Де Куйп» в Роттердаме. Начало матча в 23:00 по мск. Прогноз на «Фейенорд» — ЦСКА.
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 05 Ноября 2020 года
    Фейеноорд
  • Лига Европы. Группа K
    •  Фейеноорд 23:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Фейенорд»

    Октябрь не слишком удался подопечным Дика Адвоката — начали они его с выездного разгрома «Виллема» (4:1), но затем не могли победить в четырех матчах подряд.

    Дома «Фейенорд» поделил очки в роттердамском дерби со «Спартой» (1:0), после чего в Загребе разошелся миром с «Динамо» (0:0) в рамках первого тура Лиги Европы.

    В выездном матче с «Валвейком» «Фейенорд» ушел от поражения (2:2) на последних минутах, а вот австрийскому «Вольфсбергу» разгромно проиграл дома со счетом 1:4.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последнем матче команда Адвоката на выезде вырвала победу у «Эммена» (3:2) и с 15 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 17-9, 6 голов забил Стивен Бергейс.

    ЦСКА

    После октябрьского перерыва на матчи сборных ЦСКА в гостях победил «Урал» (2:0) и на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

    В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с австрийским «Вольфсбергом», а затем в матче РПЛ разгромил дома тульский «Арсенал» (5:1).

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    • Встреча с загребским «Динамо» на «ВЭБ Арене» закончилась без забитых мячей, а октябрь ЦСКА завершил выездной победой над «Ротором» (1:0)

    После 13 туров РПЛ армейцы с 28 очками идут на 1-м месте, на балл обгоняя «Зенит» и «Спартак». Разница мячей 25-10, 6 голов забил Влашич, еще 5 — Кучаев.

    Прогноз и ставки

    На победу «Фейенорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.55.

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    Команды встречались лишь раз, в рамках группового этапа Кубка УЕФА в 2008 году — армейцы победили в Голландии со счетом 3:1.

    Обе команды не слишком надежно играют в защите. «Фейенорд» будет выступать на своем поле, но прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

    Армейцы вряд ли будут играть от обороны, а голландцы исторически делать этого не любят и не умеют. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.64. 0

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    «Фейенорд» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Фейенорд» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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