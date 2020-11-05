«Фейенорд» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В рамках третьего тура Лиги Европы голландский «Фейенорд» дома примет московский ЦСКА. Команды встретятся 5 ноября на арене «Де Куйп» в Роттердаме. Начало матча в 23:00 по мск. Прогноз на «Фейенорд» — ЦСКА.

«Фейенорд»

Октябрь не слишком удался подопечным Дика Адвоката — начали они его с выездного разгрома «Виллема» (4:1), но затем не могли победить в четырех матчах подряд.

Дома «Фейенорд» поделил очки в роттердамском дерби со «Спартой» (1:0), после чего в Загребе разошелся миром с «Динамо» (0:0) в рамках первого тура Лиги Европы.

В выездном матче с «Валвейком» «Фейенорд» ушел от поражения (2:2) на последних минутах, а вот австрийскому «Вольфсбергу» разгромно проиграл дома со счетом 1:4.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последнем матче команда Адвоката на выезде вырвала победу у «Эммена» (3:2) и с 15 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 17-9, 6 голов забил Стивен Бергейс.

ЦСКА

После октябрьского перерыва на матчи сборных ЦСКА в гостях победил «Урал» (2:0) и на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с австрийским «Вольфсбергом», а затем в матче РПЛ разгромил дома тульский «Арсенал» (5:1).

Встреча с загребским «Динамо» на «ВЭБ Арене» закончилась без забитых мячей, а октябрь ЦСКА завершил выездной победой над «Ротором» (1:0)

После 13 туров РПЛ армейцы с 28 очками идут на 1-м месте, на балл обгоняя «Зенит» и «Спартак». Разница мячей 25-10, 6 голов забил Влашич, еще 5 — Кучаев.

Прогноз и ставки

На победу «Фейенорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.55.

Команды встречались лишь раз, в рамках группового этапа Кубка УЕФА в 2008 году — армейцы победили в Голландии со счетом 3:1.

Обе команды не слишком надежно играют в защите. «Фейенорд» будет выступать на своем поле, но прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

Армейцы вряд ли будут играть от обороны, а голландцы исторически делать этого не любят и не умеют. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.64. 0