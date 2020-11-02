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    Одержит ли кто-то из аутсайдеров АПЛ первую победу?

    «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 2 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Вест Бромвич»
    Футболисты «Фулхэма»
    В понедельник, 2 ноября, «Фулхэм» на своем поле примет «Вест Бромвич» в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Крэйвен Коттедж», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Фулхэм» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2020 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 20:30 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    Коэффициенты на матч
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету всего 1 очко.

    В шести сыгранных турах «дачники» один раз сыграли вничью и потерпели сразу пять поражений.

    Подопечные Скотта Паркера разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а также проиграли «Арсеналу» (0:3), «Лидсу» (3:4), «Астон Вилле» (0:3), «Вулверхэмптону» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2).

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    После травм у «Фулхэма» восстанавливаются Теренс Конголо, Джошуа Онома, Кенни Тете, Йоаким Андерсен и Неескенс Кебано. Дисквалификацию отбывает Абубакар Камара.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 3 очками.

    На счету «дроздов» три ничьи и три поражения в шести сыгранных турах.

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    • Команда Славена Билича поделила очки с «Челси» (3:3), «Бернли» (0:0) и «Брайтоном» (1:1), а также уступила «Лестеру» (0:3), «Эвертону» (2:5) и «Саутгемптону» (0:2).

    Среди травмированных у «Вест Бромвича» значатся Хэл Робсон-Кану и Сэм Филд.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Фулхэма» — 2.50, победа «Вест Бромвича» — 3.00, ничья — 3.30.

    До сих пор ни «дачники», ни «дрозды» не одержали ни одной победы в Премьер-лиге, хотя отчаянно в ней нуждаются, чтобы улучшить свои шансы в вероятной борьбе за выживание.

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    Подопечные Скотта Паркера проиграли пять матчей из шести, пропуская в каждой встрече. Дома они уступили в четырех из пяти последних поединков.

    Что касается команды Славена Билича, то она хоть и не так часто проигрывает, но в последних 13 матчах Премьер-лиги одержала всего одну победу.

    Очевидно, что обе команды испытывают проблемы в обороне, но нуждаются в набранных очках. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал голов больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.08. 0

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    «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 2 ноября 2020 года. Прогноз на «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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