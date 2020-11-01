«Ньюкасл» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч АПЛ 1 ноября 2020 года

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 1 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Эвертон».

«Ньюкасл»

Коллектив из города Ньюкасл-апон-Тайн набрал 7 очков в пяти матчах Премьер-лиги. В таблице чемпионата черно-белые пока занимают 13 позицию.

В начале сезона «Ньюкасл» одержал победу в гостевом матче с «Вест Хэмом» в АПЛ (2:0). А в 1/32 финала Кубка лиги «сороки» прошли «Блэкберн» (1:0).

Во втором туре чемпионата подопечные Стива Брюса влетели «Брайтону» (0:3), а в Кубке лиги «горожане» разгромили «Моркам» (7:0). Позже была ничья с «Тоттенхэмом» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

В 1/8 финала Кубка «Ньюкасл» был сильнее «Ньюпорта» в серии пенальти (1:1, 5:4), после чего в чемпионате «Сороки» победили «Бернли» (3:1), проиграли «МЮ» (1:4) и разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Эвертон»

Ливерпульская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками на счету. Она по разнице мячей опережает соседей по городу после поражения от «Саутгемптона» (0:2) в прошлом туре.

На старте сезона «Эвертон» в Лондоне переиграл «Тоттенхэм» (0:1), а в Кубке лиги этот коллектив разгромил «Солфорд» из Второй лиги (3:0).

Позже в чемпионате подопечные Карло Анчелотти обыграли ВБА (5:2), а в 1/16 финала Кубка они разбили «Флитвуд» (5:2). Очередную победу в чемпионате «ириски» добыли в дуэли с «Кристал Пэлас» (2:1).

В 1/8 финала Кубка лиги «Эвертон» разгромил «Вест Хэм» (4:1). А в октябрьских матчах в АПЛ команда Анчелотти победила «Брайтон» (4:2) и расписала мировую с «Ливерпулем» в мерсисайдском дерби (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет, и в матче будет забито два гола за 2,30. 0