«Рубин» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 31 октября 2020 года

В поединке 13 тура российской Премьер-лиги встретятся «Рубин» и «Арсенал». Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Арсенал».

«Рубин»

После 12 туров «Рубин» занимает 9 место, набрав 18 очков. В последнем туре подопечные Леонида Слуцкого обыграли чемпиона России — питерский «Зенита» со счетом 2:1.

Этой победой «бордовые» перебили поражение от «Краснодара» с результатом 1:3. Оно стало первым в четырех последних поединках чемпионата. Казанский коллектив также сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и обыграл «Ротор» 3:1.

Дома «Рубин» показывает не очень хорошую статистику. У команды всего одна победа в 6 матчах. В последних трех хозяева не побеждали.

Календарь и таблица РПЛ

Отсутствующих быть не должно. У Леонида Слуцкого в распоряжении будут все футболисты.

«Арсенал»

Продержавшись три матча, «Арсенал» все-таки потерпел поражение. Правда, потерпел он его от ЦСКА. «Канониры» уступили со счетом 1:5. После этого фиаско коллектив спустился на 12 место, ближе к зоне вылета.

До разгрома в Москве «красно-желтые» обыграли в Кубке России «Текстильщик», но лишь после серии пенальти. Также была ничья с «Тамбовом» в РПЛ (1:1) и ЦСКА в товарищеской игре.

У «Арсенала» ужасная статистика выступлений в гостях. В нынешнем сезоне из пяти поединков команда не виграла ни одного, пропустив 13 голов и проиграв в четырех случаях.

Перед этой игрой травмирован Кирилл Комбаров. Непонятно, сыграют ли Александр Денисов и Евгений Луценко.

Прогноз и ставка

«Рубин», по мнению букмекеров, должен быть фаворитом — 1.56 дают на его победу. На победу «Арсенала» поставили 6.00. Ничья отмечена коэффициентом 3.80.

Несмотря на небольшое количество побед, «Рубин» является достаточно серьезным соперником. В этом сезоне коллектив обыграл ЦСКА и «Зенит». После победы над чемпионом команда Слуцкого должна быть на подъеме.

Мы ставим на победу «Рубина». «Арсенал» в прошлом туре был полностью разбит, а в перед этим с трудом обыграл команду из ФНЛ. К тому же, гости плохо играют на выезде и могут выступить без своего бомбардира. 0