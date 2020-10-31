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    «Рубин» оправдает статус фаворита?

    «Рубин» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Арсенал»
    Игроки «Рубина»
    В поединке 13 тура российской Премьер-лиги встретятся «Рубин» и «Арсенал». Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Арсенал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Октября 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Рубин»

    После 12 туров «Рубин» занимает 9 место, набрав 18 очков. В последнем туре подопечные Леонида Слуцкого обыграли чемпиона России — питерский «Зенита» со счетом 2:1.

    Этой победой «бордовые» перебили поражение от «Краснодара» с результатом 1:3. Оно стало первым в четырех последних поединках чемпионата. Казанский коллектив также сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и обыграл «Ротор» 3:1.

    Дома «Рубин» показывает не очень хорошую статистику. У команды всего одна победа в 6 матчах. В последних трех хозяева не побеждали.

    Календарь и таблица РПЛ

    Отсутствующих быть не должно. У Леонида Слуцкого в распоряжении будут все футболисты.

    «Арсенал»

    Продержавшись три матча, «Арсенал» все-таки потерпел поражение. Правда, потерпел он его от ЦСКА. «Канониры» уступили со счетом 1:5. После этого фиаско коллектив спустился на 12 место, ближе к зоне вылета.

    До разгрома в Москве «красно-желтые» обыграли в Кубке России «Текстильщик», но лишь после серии пенальти. Также была ничья с «Тамбовом» в РПЛ (1:1) и ЦСКА в товарищеской игре.

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  • 26/10/2020

    • У «Арсенала» ужасная статистика выступлений в гостях. В нынешнем сезоне из пяти поединков команда не виграла ни одного, пропустив 13 голов и проиграв в четырех случаях.

    Перед этой игрой травмирован Кирилл Комбаров. Непонятно, сыграют ли Александр Денисов и Евгений Луценко.

    Прогноз и ставка

    «Рубин», по мнению букмекеров, должен быть фаворитом — 1.56 дают на его победу. На победу «Арсенала» поставили 6.00. Ничья отмечена коэффициентом 3.80.

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    Несмотря на небольшое количество побед, «Рубин» является достаточно серьезным соперником. В этом сезоне коллектив обыграл ЦСКА и «Зенит». После победы над чемпионом команда Слуцкого должна быть на подъеме.

    Мы ставим на победу «Рубина». «Арсенал» в прошлом туре был полностью разбит, а в перед этим с трудом обыграл команду из ФНЛ. К тому же, гости плохо играют на выезде и могут выступить без своего бомбардира. 0

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    «Рубин» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 31 октября 2020 года. Прогноз на «Рубин» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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