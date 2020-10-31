«Нант» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Франции 31 октября 2020 года

В девятом туре французской Лиги 1 «Нант» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Божуар» 31 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Нант» — ПСЖ.

«Нант»

Французский клуб из одноименного города находится на 15 месте в таблице Лиги 1. За семь матчей чемпионата команда набрала 8 очков и забила 9 голов при 10 пропущенных.

Свой сезон в Лиге 1 «Нант» начал с не самой веселой игры с «Бордо» (0:0). А вот в первом домашнем матче «канарейки» обменялись забитыми голами с «Нимом» (2:1).

В рамках третьего тура подопечные Кристиана Гуркюффа сразились с «Монако» на «Луи II». В чужом княжестве гости были слабее (1:2). В следующей встрече «Нант» расписал мировую с «Сент-Этьеном» (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В конце сентября эта команда проиграла «Лиллю» (0:2), после чего было поражение и от «Ниццы» (1:2). В недавней встрече «Нант» на «Божуар» взял верх над «Брестом» (3:1).

ПСЖ

Парижская команда в последнем туре сумела вернуть себе лидерство в таблице чемпионата. В восьми матчах Лиги 1 столичный клуб набрал 18 очков. Теперь по лучшей разнице мячей он опережает «Лилль».

После двух поражений на старте сезона от «Ланса» (0:1) и «Марселя» (0:1) «Пари Сен-Жермен» только побеждает в первенстве страны. Выходить из кризиса сине-красные начали с игры против «Меца» (1:0).

Затем в рамках Лиги 1 подопечные Томаса Тухеля одолели «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1) и «Ним» (4:0). А вот в ЛЧ парижане проиграли свой первый матч против «МЮ» (1:2).

После неудачного выступления в еврокубках ПСЖ отыгрался на бедном «Дижоне» (4:0). Затем в Лиге чемпионов команда Тухеля добыла 3 очка в поединке с «Истанбулом Башакшехир» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Нанта» в игре девятого тура Лиги 1 букмекеры дают коэффициент 7.90. Ничья оценивается в 5.10, а победа ПСЖ — в 1.42.

Семь игроков из состава «канареек» пропустят данную встречу. Но и у парижан кадровых проблем достаточно. В Нант коллектив Тухеля едет без Неймара, Ди Марии, Верратти, Дракслера, Икарди, Берната, Летелье и Паредеса.

Без такой обоймы в нападении результативность матча может пострадать. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.60. 0