«Риека» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Риека» будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на «ХНК Риека» 22 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Риека» — «Реал Сосьедад».

«Риека»

Хорватский футбольный клуб из одноименного города в квалификации Лиги Европы прошел украинский «Колос» в дополнительное время (2:0) и «Копенгаген» (1:0).

В домашнем первенстве «Риека» сыграла в шести турах. В этих матчах команда завоевала 12 очков, благодаря чему она сейчас идет четвертой в турнирной таблице.

В дебютном матче Первого дивизиона подопечные Симона Рожмана одержали верх над клубом «Шибеник» (2:1). В другом поединке «фанаты» влетели «Локомотиву» Загреб (0:1).

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В остальных встречах «Риека» одолела «Истру 1961» (2:1), проиграла «Осиеку» (0:2), победила «Славен» (2:0), разгромила «Диль» в Кубке Хорватии (6:0) и разобралась с «Вараждином» (2:1).

«Реал Сосьедад»

Футбольный клуб из Страны Басков провел четыре матча против испанских команд в рамках предсезонки. В первом товарняке бело-голубые расписали мировую с «Уэской» (2:2).

В других встречах «Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу» (0:2), сыграл вничью с «Алавесом» (2:2) и победил «Осасуну» (1:0). В чемпионате же «королевский» принял участие в шести турах.

В двух первых матчах подопечные Иманоля Альгуасиля разошлись миром с «Вальядолидом» (1:1) и «Реалом» (0:0). А в другом поединке была победа над «Эльче» (3:0).

В конце сентября бело-голубые влетели «Валенсии» (0:1), а позже «Реал Сосьедад» разгромил «Хетафе» (3:0) и «Бетис» (3:0). В таблице Примеры баскский клуб идет первым.

Прогноз и ставка

На победу «Риеки» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.35, на ничью — 4.30, а на победу «Реала Сосьедад» — 1.65.

Сейчас баски находятся в хорошей форме. В домашнем первенстве они забили больше остальных (10), а это свидетельствует о том, что форварды бело-голубых в полном порядке.

Забьют парочку мячей гости и в грядущем матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Реала Сосьедад» больше 1.5 с коэффициентом 1.78. 0