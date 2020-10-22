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    Как «Реал Сосьедад» сыграет в первом туре ЛЕ?

    «Риека» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Риека» — «Реал Сосьедад»
    Виллиан Жозе
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Риека» будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на «ХНК Риека» 22 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Риека» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 22 Октября 2020 года
    Риека
  • Риека
    •  Риека 19:55 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Риека»

    Хорватский футбольный клуб из одноименного города в квалификации Лиги Европы прошел украинский «Колос» в дополнительное время (2:0) и «Копенгаген» (1:0).

    В домашнем первенстве «Риека» сыграла в шести турах. В этих матчах команда завоевала 12 очков, благодаря чему она сейчас идет четвертой в турнирной таблице.

    В дебютном матче Первого дивизиона подопечные Симона Рожмана одержали верх над клубом «Шибеник» (2:1). В другом поединке «фанаты» влетели «Локомотиву» Загреб (0:1).

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    В остальных встречах «Риека» одолела «Истру 1961» (2:1), проиграла «Осиеку» (0:2), победила «Славен» (2:0), разгромила «Диль» в Кубке Хорватии (6:0) и разобралась с «Вараждином» (2:1).

    «Реал Сосьедад»

    Футбольный клуб из Страны Басков провел четыре матча против испанских команд в рамках предсезонки. В первом товарняке бело-голубые расписали мировую с «Уэской» (2:2).

    В других встречах «Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу» (0:2), сыграл вничью с «Алавесом» (2:2) и победил «Осасуну» (1:0). В чемпионате же «королевский» принял участие в шести турах.

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    • В двух первых матчах подопечные Иманоля Альгуасиля разошлись миром с «Вальядолидом» (1:1) и «Реалом» (0:0). А в другом поединке была победа над «Эльче» (3:0).

    В конце сентября бело-голубые влетели «Валенсии» (0:1), а позже «Реал Сосьедад» разгромил «Хетафе» (3:0) и «Бетис» (3:0). В таблице Примеры баскский клуб идет первым.

    Прогноз и ставка

    На победу «Риеки» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.35, на ничью — 4.30, а на победу «Реала Сосьедад» — 1.65.

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    Сейчас баски находятся в хорошей форме. В домашнем первенстве они забили больше остальных (10), а это свидетельствует о том, что форварды бело-голубых в полном порядке.

    Забьют парочку мячей гости и в грядущем матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Реала Сосьедад» больше 1.5 с коэффициентом 1.78. 0

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    «Риека» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года. Прогноз на «Риека» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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