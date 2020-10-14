Румыния — Австрия. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

В рамках 4 тура Лиги наций сборная Румынии примет у себя Австрию. Игра пройдет на стадионе «Илие Оана» в Плоешти 14 октября. Начало в 21:45 по мск. Прогноз на Румыния — Австрия.

Румыния

Для Румынии победа в следующем матче станет очень важным событием, поскольку в таком случае она обойдет Австрию, которая сейчас лидирует в группе. Разрыв составляет всего 2 пункта. Так что у хозяев есть хорошие шансы на повышение в лиге.

В прошлом туре «трехцветные» проиграли Норвегии 0:4. Это было второе поражение команды подряд. До этого румыны вылетели из плей-офф за право участвовать в Евро-2020.

Помимо фиаско у команды была победа над Австрией со счетом 3:2 и ничья с Северной Ирландией с результатом 1:1.

Календарь и таблица Лиги наций

«Цыплята» не выигрывают в домашних стенах уже три поединка — две ничьи и поражение. При этом стоит отметить, что коллектив дома мало пропускает, не больше гола за игру.

Австрия

Благодаря победе над Норвегией австрийцы сейчас являются лидерами группы. Однако норвежцы имеют те же 6 очков. Потеря пунктов в этой игре повлияет на турнирное положение команды.

Австрия обыграла Норвегию со счетом 2:1 на выезде. После поражения от Румынии «команда» победила сборную Северной Ирландии с минимальным результатом.

Гости выиграли в трех из четырех последних поединков. К вышеперечисленным результатам нужно добавить победу над Грецией (2:1) в рамках контрольного поединка.

Австрия выиграла 3 из 4 выездных матчей. Такая же статистика и по данному турниру. Сейчас австрийцы идут на 3-матчевой выездной серии побед в Лиге наций.

Прогноз и ставки

Румынию букмекеры оценивают коэффициентом 4.20. На лидеров группы они дают 1.96. За 3.50 предлагается вариант с ничейным исходом поединка.

Румыны много пропустили в последних играх. Да и между собой команды в прошлый раз провели результативный матч, забив 5 голов на двоих. Вряд ли игра будет скромной по счету.

Прогнозируем, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.87. Австрийцы пропустили в четырех играх 5 голов. Они тоже не идеальны в обороне. 0