Дания — Фарерские острова. Прогноз (к. 1.83) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года

Дания
Сборная Дании неудачно провела сентябрьские матчи Лиги наций, набрав в них всего лишь одно очко, не забив в этих играх ни одного гола.
В первом туре этого турнира датчане уступили на своей арене Бельгии со счетом 0:2, а затем также в родных пенатах поделили очки с Англией — 0:0.
А вот в отборе к чемпионату Европы-2020 «алая гвардия» выступила неплохо, завоевав билет в финальную часть турнира, заняв в группе второе место, пропустив вперед себя Швейцарию, но опередили Ирландию.
За весь тот турнир Дания не потерпела ни одного поражения, четырежды победив при таком же количестве мировых, разница мячей — 23:6.
Фарерские острова
Фареры напротив стартовали в Лиге наций с двух побед. Правда, они играют в самом низшем дивизионе и соперники были соответствующие — Мальта (3:2) и Андорра (1:0).
В отборе к Евро-2020, где оппоненты были на порядок сильнее, островитяне выиграли лишь одну игру при девяти поражениях и заняли пятое место в группе, опередив только мальтийцев, с которыми как раз и обменялись викториями — 1:0 и 1:2.
Отметим, что в шести проигрышных матчей «рыбаки» не смогли забить, а в трех других отметились по разу.
Между собой эти сборные играли трижды. Все три матча выиграли датчане — 4:1, 4:0 и 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу Дании предлагают — 1.14.
На викторию Фарер дают — 20.00, ничья оценена — в 7.60.
В этой игре явным фаворитом является Дания, которой пророчат победу с крупным счетом. Ставим в этой игре, что хозяева победят с разницей минимум в два мяча. 0