ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАПобедить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка Лиги Европы 2020/2021 Луис СуаресПримера. «Атлетико» встретится с «Вильярреалом», «Барселона» дома сыграет с «Севильей»
  • 14:27
    • Агент подтвердил трансфер Вендела в «Зенит»
  • 14:11
    • Рублев пробился в четвертый круг на «Ролан Гаррос»
  • 08:14
    • «Зенит» согласовал трансфер хавбека «Спортинга»
  • 07:44
    • «Краснодар» начнет групповой турнир Лиги чемпионов с «Ренном»
  • 07:30
    • «Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
  • 07:16
    • Стало известно расписание «Зенита» в групповом этапе ЛЧ
  • 07:00
    • «Лейкерс» во второй раз обыграли «Майами»
    Все новости спорта

    «Крылышки» продолжат дома играть надежно в обороне?

    «Крылья Советов» — «Алания». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч ФНЛ 4 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Алания Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Алания»
    Игроки «Крыльев» сыграют с «Аланией» в специальных футболках
    4 октября на «Самара Арене» местные «Крылья Советов» в 13-м туре розыгрыша ФНЛ сыграют с владикавказской «Аланией». Встреча начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Алания».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Октября 2020 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 15:00 Алания Алания
  • Владикавказ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    «Крылья Советов»

    После 12 сыгранных матчей «Крылья Советов» с 23 очками идут на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая всего два балла от второй позиции.

    В минувшем игровом дне «волжане» сыграли вничью 1:1 в гостях с «Нефтехимиком», отыгравшись на седьмой компенсированной минуте. После того они в Кубке России в Ставрополе разгромили местное «Динамо» — 4:1.

    Отметим, что перед потерей очков в Нижнекамске клуб из Самары одержал пять подряд побед в рамках первенства первой лиги с общим счетом 17:0.

    Все прогнозы на РПЛ

    На своем поле «Крылья Советов» в текущем чемпионате выиграли четыре игры, а также по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей — 14:1.

    «Алания»

    «Алания» идет строкой ниже, имея такое же количество набранных очков, но уступает по разнице забитых и пропущенных.

    Владикавказцы перед этой игрой одержали домашнюю викторию над «Текстильщиком» со счетом 3:1, забив все голы до перерыва. А туром ранее они также дома одолели 2:1 «Спартак-2».

  • ЦСКА сыроват. Столичное дерби осталось за «Локо»
  • Реакция спортивных СМИ на результат столичного дерби
  • 27/09/2020

    • «Желто-красные» не проигрывают уже семь матчей подряд, выиграв шесть из них, пропустив в этот период всего лишь два гола. В пяти встречах они сохранили свои ворота на замке.

    На выезде «Алания» добилась четырех победных результатов, дважды сыграла вничью и столько же игр проиграла, разница мячей — 12:6. Отметим, что за пять предыдущих встреч на чужом поле она не потерпела ни одного поражения и одержала три победы.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.57.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    На викторию «Алании» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.20

    Учитывая надежную игру «Крылышек» в обороне на своей арене, рискнем в этом матче поставить на сухую викторию хозяев. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Гарин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тамбов — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лейпциг — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
    • 23:11 28/09/2020     Юрген Клопп
  • Великолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа
    • 15:19 29/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Крылья Советов» — «Алания». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч ФНЛ 4 октября 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Алания». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры