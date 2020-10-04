«Крылья Советов» — «Алания». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч ФНЛ 4 октября 2020 года

4 октября на «Самара Арене» местные «Крылья Советов» в 13-м туре розыгрыша ФНЛ сыграют с владикавказской «Аланией». Встреча начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Алания».

«Крылья Советов»

После 12 сыгранных матчей «Крылья Советов» с 23 очками идут на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая всего два балла от второй позиции.

В минувшем игровом дне «волжане» сыграли вничью 1:1 в гостях с «Нефтехимиком», отыгравшись на седьмой компенсированной минуте. После того они в Кубке России в Ставрополе разгромили местное «Динамо» — 4:1.

Отметим, что перед потерей очков в Нижнекамске клуб из Самары одержал пять подряд побед в рамках первенства первой лиги с общим счетом 17:0.

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На своем поле «Крылья Советов» в текущем чемпионате выиграли четыре игры, а также по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей — 14:1.

«Алания»

«Алания» идет строкой ниже, имея такое же количество набранных очков, но уступает по разнице забитых и пропущенных.

Владикавказцы перед этой игрой одержали домашнюю викторию над «Текстильщиком» со счетом 3:1, забив все голы до перерыва. А туром ранее они также дома одолели 2:1 «Спартак-2».

«Желто-красные» не проигрывают уже семь матчей подряд, выиграв шесть из них, пропустив в этот период всего лишь два гола. В пяти встречах они сохранили свои ворота на замке.

На выезде «Алания» добилась четырех победных результатов, дважды сыграла вничью и столько же игр проиграла, разница мячей — 12:6. Отметим, что за пять предыдущих встреч на чужом поле она не потерпела ни одного поражения и одержала три победы.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.57.

На викторию «Алании» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.20

Учитывая надежную игру «Крылышек» в обороне на своей арене, рискнем в этом матче поставить на сухую викторию хозяев. 0